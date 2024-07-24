Elon Musk, ağustostan ileri bir tarihe ertelenen robotaksi tanıtımının ne zaman gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca Dojo isimli süper bilgisayarıyla NVIDIA'yla rekabet edebileceklerini de belirtti.

Tesla, dün büyük merakla beklenen kazanç duyurusunda yılın ikinci çeyreğine dair mali verilerini yayımlamıştı. Verilerde şirketin kârının yıllık oranda önemli oranda düştüğü görülmüştü. Tabii ki her çeyrek olduğu gibi bu çeyrekte de yatırımcılarla şirketin planları paylaşıldı.

Elon Musk, bugün büyük merakla beklenen robotaksinin yeni çıkış tarihini bizlerle buluşturdu. Otomobilin tanıtımı, normalde 8 Ağustos’ta gerçekleştirilecekti. Ancak Musk, birkaç hafta önce aracın ön kısmında “önemli bir tasarım değişikliği” yapmalarından dolayı daha ileri bir tarihe ertelendiği belirtmişti.

Robotaksi, 10 Ekim’de tanıtılacak

Elon Musk’ın kazanç duyurusunda yaptığı açıklamaya göre robotaksinin yeni tanıtım tarihi 10 Ekim 2024 olacak. Bir değişiklik olmazsa şirketin 5 yıl önce duyurduğu otomobille nihayet tanışma fırsatı bulacağız. 10 Ekim günü robotaksiye ek olarak başka şeylerin de gösterileceği belirtilmiş ancak ne olduklarına dair bir detay yok.

Milyarder girişimci, toplantıda etkinliği birkaç ay ertelemenin robotaksiyi iyileştirmelerine olanak tanıdığını ve aynı zamanda birkaç tane yeni ürünü göstermelerini sağladığını belirtti.

Tesla’nın robotaksisinin, kendi kendine gidebilen otonom bir araç olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Nasıl bir tasarıma sahip olacağını bilmiyoruz ancak geleneksel araçlardan farklı olabileceğini tahmin etmek mümkün. Şirketin birkaç ay önce robotakside kullanılacak uygulamasını da görmüştük. Uygulama, AirBnb ve Uber birleşimi gibi bir işleve sahipti.

NVIDIA'yla rekabet için Dojo süper bilgisayarına yönelik hamleler artırılacak

Musk, bunlara ek olarak Dojo süper bilgisayarı üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını belirtti. Bunun nedeninin ise NVIDIA'dan gelen GPU'ların çok pahalı olması olması olduğunu ekledi. CEO'ya göre NVIDIA için talebin çok fazla olmasından dolayı Dojo ile onlarla rekabet etmekten başka şansları yok.