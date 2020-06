The Dark Pictures: Little Hope’un Oynanış Videosu Yayınlandı

Until Dawn’la bir zamanlar oyun piyasasına damga vuran Supermassive Games, yeni oyunu The Dark Pictures: Little Hope’tan oynanış videosu yayınladı. 8 dakikalık oynanış videosu, oyunun nasıl bir atmosfere sahip olacağını da gösterdi.

PlayStation 4 oyun konsolu için 2015 yılında yayınlanan Until Dawn, oynanışı ve oyuncuya sunduğu deneyimle fazlasıyla iyi yorumları toplamayı başarmıştı. Birçok oyuncunun sevdiği yapımın geliştiricisi Supermassive Games, bu kez farklı bir korku oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Dark Pictures serisine yeni bir oyun ekleyecek olan geliştirici stüdyo, nisan ayında yayınladıkları fragmanla ilgiyi üzerine toplamayı başarmıştı. The Dark Pictures: Little Hope ismiyle çıkış yapacak oyun, bu kez oynanış videosuyla karşımıza çıktı. Stüdyo, oyunun 8 dakikalık oynanış videosunu yayınladı. The Dark Pictures: Little Hope'un oynanış videosu: Oynanış videosundan gördüğümüz kadarıyla The Dark Pictures: Little Hope, hoş bir hikâyeyle oyuncularla buluşacak. Ancak en önemlisi oyun, oyuncuların tüylerini diken diken yapma konusunda başarılı olacak. Oyun, oynanış videosundaki gibi karamsar yapısıyla ve sesleriyle insanı germeyi başaracak. Supermassive Games, geçtiğimiz haftalarda The Dark Pictures: Little Hope’un çıkış tarihini ertelemişti. The Dark Pictures Anthology serisinin ikinci oyunu olacak oyun, normal şartlarda bu yaz aylarında çıkış yapacaktı. Ancak son erteleme kararıyla birlikte oyun, sonbahar aylarında oyuncularla buluşacak. İLGİLİ HABER Minecraft Dungeons: Jungle Awakens DLC’sinin Çıkış Tarihi Belli Oldu Tabii oyunun ertelenme kararının ardında yatan sebep tüm yapımların ertelenmesiyle aynıydı, yani oyun koronavirüs yüzünden ertelenmişti. Virüs yüzünden artık stüdyoda çalışamayan geliştiriciler, birbirlerinden uzak kalınca oyunun geliştirilme sürecinde de doğal olarak aksamalar yaşanmıştı. The Dark Pictures: Little Hope, kesin bir çıkış tarihine sahip olmasa da geliştirici şirkete göre sonbahar aylarında çıkış yapacak. Oyun, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarındaki oyuncular tarafından oynanabilecek. Oyunun nasıl bir fiyata sahip olacağı henüz açıklanmadı.

Kaynak : https://www.eurogamer.net/articles/2020-06-28-supermassive-drops-8-minute-gameplay-trailer-of-dark-pictures-little-hope

