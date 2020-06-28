Minecraft Dungeons: Jungle Awakens'ın Çıkış Tarihi

Minecraft Dungeons’ın ilk indirilebilir içerik paketi olacak olan Jungle Awakens için çıkış tarihi sonunda açıklandı. Mojang, cuma günü yaptığı duyuruyla yeni paketin 1 Temmuz’da geleceğini resmi olarak açıkladı.

Mojang’in yeni Minecraft oyunu olan Minecraft Dungeons, yayınlanalı çok uzun zaman olmamasına rağmen kendisine ciddi bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Firma, oyuncuları yeni içeriklerle besleyeceğini daha önce belirtmişti.

Oyunun indirilebilir içerikleri için bir Mojang bir yol haritası paylaştıktan sonra şu aşamada iki farklı içerik paketi olduğunu görmüştük. Bu paketlerden biri Jungle Awakens, diğeri de Creeping Winter idi.

Jungle Awakens 1 Temmuz’da geliyor

Jungle Awakens indirilebilir içerik paketi önümüzdeki hafta içinde oyunculara açılmış olacak. Ormanlık bölgelere girmeye başlayacağımız, yeni yaratıklarla karşılaşacağımız ve yeni ekipmanlar bulacağımız bu ek paket, Minecraft Dungeons’ın Hero Pass’inde de yer alacak.

Mojang’den gelen açıklamada oyunda karşımıza çıkacak bazı yaratıkları da görmüş olduk. Bunların arasında Leapleaf ve Whisperer gibi yaratıklar var. DLC paketinin baş kötüsü ise Jungle Abonmination. Günü kurtarmak için kendisinin ağzına vurmamız gerekecek.

Jungle Awakens ile ilgili daha önce ortaya çıkan bilgilerde, paketle birlikte üç farklı görev geleceğini ve oyuncuların bulabileceği yeni zırhların, silahların ve eşyaların oyuna ekleneceğini öğrenmiştik. Hangi bölgelerin açılacağı da son tanıtımlarla belli oldu. DLC tüm platformlara çıkacak.

Minecraft Dungeons büyüyor

Minecraft dünyasında geçen bir RYO olan Minecraft Dungeons oldukça ilginç bir yapıya sahip. Oyunda, muadillerinde sık sık gördüğümüz gibi bir standart sınıf sistemi bulunmuyor. Oyunda karakterinizi özelleştirirken seçimleriniz ve ekipmanlarınız önemli rol oynuyor.

Mojang’in 1 Temmuz’da yeni ek paketi yayınlamasının ardından gelecek diğer ek paket Creeping Winter’da ise ana konseptin kış olacağını biliyoruz. O indirilebilir içerik paketinin ne zaman geleceği ise henüz belli değil ancak Hero Pass’e dahil edilecek. Muhtemelen o pakette de bu pakette olana benzer bir içerik artışı gerçekleştirilecek.

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