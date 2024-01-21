Geliştirici stüdyo, en çok da oyunun 2014'teki hâlinden bu hâline gelmesinde büyük rol oynayan 'oyunculara' teşekkür etti.

Bethesda’nın yapı taşlarından olan The Elder Scrolls serisi, bilgisayarların gittikçe yaygınlaştığı dönemde Oblivion ve Skyrim gibi oyunlar sayesinde şirketin adını kafamıza kazımıştı. 2014 yılına geldiğimizde ise bu serinin son üyesi olan Elder Scrolls Online karşımıza çıkmıştı. Daha önce saydığımız iki oyunun ardından bu oyun büyük bir heyecan yaratmıştı.

O zamandan bu zamana kadar hayranlara farklı içerikler sunan ve Elder Scrolls deneyimini online ortamda mümkün kılan bu oyun, eleştirmenlerden gelen, kendisine yönelik ortalama veya düşük beklentileri yerle bir ederek 24 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Söz konusu gelişmenin duyurusu, The ESO Global Reveal etkinliğinde yapıldı.

ZeniMax Stüdyo Lideri Matt Firor, duyuruyu yaptı.

Oyunun yıllar içindeki gelişimine değinen Matt Firor, dil desteğinin de genişlemesine dikkat çekti. Kendisinin dediğine göre, çıkışında sadece İngilizce, Fransızca ve Almanca seçenekleri sunan oyun; artık Çince, Japonca, Rusça ve İspanyolca desteği de sunuyor. Tabii bizim gözümüz birini aradı ama neyse…

En başta oldukça boş hissettirse de oyuncuların geri dönüşlerinden beslenen ve bu çevrede farklı içerikler sunan oyun, yıllar içinde büyük adımlarla gelişmeyi başardı. Geliştirici, bu konudaki geri dönüşleri için oyunculara da teşekkür etti. Güncel olarak The Elder Scrolls Online için Gold Road eklemesi bekleniyor. Onun fragmanı da birkaç gün önce paylaşıldı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.

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