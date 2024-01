2. Dünya Savaşı’nda geçecek aksiyon/komedi filmi The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ın ilk fragmanı geldi. Film, sevilen yönetmen Guy Ritchie ile ünlü oyuncu Henry Cavill’ı yeniden bir araya getiriyor.

Aksiyon ve komedi türlerini harmanlamasıyla tanıdığımız ünlü yönetmen Guy Ritchie, bu sene yepyeni bir filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. The Ministry of Ungentlemanly Warfare isimli bu film, Rithcie ile sevilen oyuncu Henry Cavill’ı tekrar bir araya getirecek. İkili en son 2015’te çıkan The Man From U.N.C.L.E filminde beraber çalışmıştı.

Bugün Antalya'da çekimleri gerçekleştirilen filmden ilk fragman paylaşıldı. Fragman, seyircilerin hem aksiyona doyup hem de bol bol güleceği bir filmin geleceğini gösteriyor.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare fragmanı

The Ministry of Ungentlemanly Warfare konusu

Aksiyon, komedi, savaş, casusluk gibi türlerde olacak The Ministry of Ungentlemanly Warfare, 2. Dünya Savaşı’nda geçecek. Gerçek bir hikâyeden esinlenen yapım, izleyenleri Winston Churchill ve James Bond’un yaratıcısı Ian Fleming (yazar olmadan önce subaydı) tarafından kurulan gizli bir 2. Dünya Savaşı organizasyonuna götürecek. Burada Henry Cavill’ın karakterinin başında olduğu gizli ekibin yaşadıklarını ve Nazileri avlamalarını izleyeceğiz.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare kadrosu

The Ministry of Ungentlemanly Warfare’da Henry Cavill’ın yanı sıra Alan Ritchson, Henry Golding, Elza Gonzalez, Alex Pettyfer, Cary Elwes Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Til Scweiger, Henrique Zaga gibi isimler var.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare vizyon tarihi

The Ministry of Ungentlemanly Warfare, 19 Nisan 2024’te vizyona girecek.