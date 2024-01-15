Guy Ritchie'nin sevilen The Gentlemen filminin devamı niteliğinde olacak aynı isimli Netflix dizisinden tanıtım fragmanı paylaşıldı. Dizi, tıpkı filmde olduğu gibi izleyenleri hem güldürecek hem de aksiyona doyuracak.

Eğlenceli aksiyon filmleriyle akıllara kazınan Guy Ritchie, 2019 yılında The Gentlemen isimli bir filmle karşımıza çıkmıştı. Matthew McConaughey’in Mickey Pearson isimli bir suç lideri olarak başrolde yer aldığı gangster temalı bu İngiliz film, Türkiye de dahil tüm dünyadaki izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı.

The Gentlemen evreninde geçecek yeni bir Netflix dizisi de yoldaydı. Filmle aynı ismi taşıyan yapımdan bugün ilk tanıtım fragmanı yayımlandı.

The Gentlemen dizisi tanıtım fragmanı

The Gentlemen dizisi konusu

The Gentlemen dizisi, orijinal filmin sonrasında geçecek. Yine suç temalı olacak dizide, Eddie Halstead isimli bir karakterin hikâyesini izleyeceğiz. Halstead’e babasından bir mülk miras kalacak. Bu mülk ise filmdeki ana karakter olan Mickey Pearson’ın uyuşturucu imparatorluğunun bir parçası. Hiçbir suç deneyimi bulunmayan karakter, operasyonu devralmaya çalışacak.

The Gentlemen dizisi kadrosu

The Gentlemen, tıpkı film gibi Guy Ritchie’nin imzasını taşıyor. Oyuncu kadrosu da çok iddialı. Kadroda Theo James, Daniel Ings, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito, Joely Richardson, Michael Vu, Kaya Scodelario, Ray Winstone gibi isimler yer alıyor.

The Gentlemen çıkış tarihi

The Gentlemen dizisi, Mart 2024’te Netflix üzerinden bekleyenleriyle buluşacak.