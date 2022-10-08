Teknolojik gelişmelerin toplumsal yapıyı değiştirdiği bir gelecekte geçen ve başrolünde Chloe Grace Moretz’in yer aldığı The Peripheral dizisinden yeni fragman yayınlandı.

Westworld dizisinde anlatılan gerilim hikayeleri büyük ilgi görmüş ve yapımı, platformun en başarılı eserleri arasına sokmayı başarmıştı. Dizinin yapımcıları da şimdi benzer bir gerilimi yaşayacağımız yeni dizileri The Peripheral üzerinde çalışıyor. Diziden yeni fragman da yayınlandı.

21 Ekim 2022’de Prime Video ekranlarında yayınlanacak olan dizide başrolde Chloe Grace Moretz yer alacak. Ona eşlik edecek olan isimler arasında ise Gary Carr, Jack Reynor, Julian Moore-Cook, Louis Herthum gibi isimler olacak.

The Peripheral'in yanı sıra Yüzüklerin Efendisi dizisi Rings of Power'ı da izleyebileceğiniz Amazon Prime Video'ya ayda yalnızca 7,90 TL'ye abone olabilirsiniz.

Hem kendisi hem alternatifi karanlık geleceğe hoş geldiniz

The Peripheral adlı dizide Moretz, teknolojinin oldukça değiştirmiş olduğu bir dünyada yaşayan bir kadını canlandırıyor. Bu genç kadın, alternatif bir gerçekliğe geçişi mümkün kılan bir bağlantıyı ortaya çıkardı. Ne var ki bu gerçekliklerin ikisi de oldukça karanlık gerçekliklerdi.

William Gibson’ın romanından uyarlanmış olması, dizide ne göreceğimizi de az çok bilmemizi sağlıyor. Temel olarak bir cihaz yardımıyla sanal gerçekliğe geçer gibi 17 yıl gelecekte Londra’da yaşayan insanların bilincine erişip kontrollerini ele geçirmenin mümkün olduğu yapımda, karanlık sırları aydınlatmaya ve hayatta kalmaya çalışan insanları görüyorduk.

Eserin ilham kaynağı olan roman öte yandan aksiyon açısından da oldukça zengindi. Bu durum da The Peripheral’ın fragmanına yansımış durumda. Bolca silah, çatışma, uyuşturucu, yozlaşmış insan ve daha da çok silah içeren ve iki farklı geleceği birden anlatan bir yapımla karşı karşıya geleceğiz. Kitabın progresif temposu ve beklenmedik senaryo dönüşleri muhtemelen dizide daha da katmanlı olarak aktarılacak. Haliyle bir kez daha beyin yakan bir yapımla karşılaşabiliriz.