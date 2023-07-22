The Walking Dead’in en popüler karakteri Daryl Dixon’un 10 Eylül’de yayınlanacak yan dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Daryl Dixon muhtemelen The Walking Dead'in en popüler karakteri olmuştur. Elbette insanlar Rick ve Michonne'u da seviyorlar, Negan ile bir aşk-nefret ilişkisindeler ve Vali'den nefret ediyorlar ancak Daryl dizide hemen herkesin sevdiği nadir karakterlerden.

Dolayısıyla bunca zaman sonra nihayet kendi dizisine sahip olacak olması ve hak ettiği değeri bulması çok güzel bir olay. Dizinin fragmanının yayınlanması da hem dizinin hem de karakterin hayranları için süper bir gelişme oldu. Gelin fragmanı beraber izleyelim.

The Walking Dead: Daryl Dixon fragmanı

Şimdiye kadar dizinin konusu gizli tutulmuştu ancak fragmanla birlikte bir şeyler öğrendik. Dizi, Daryl'ın Atlantik Okyanusu’nu geçerek Fransa'ya gitmesini ve burada zombilerle başka maceralara atılmasını konu alıyor. Bunun dışında da pek bir şey bilmiyoruz maalesef.

Dizinin 2. sezonu için şimdiden onay aldığı da bildiriliyor. Demek ki AMC, Daryl Dixon karakterine ve yan dizinin hikâyesine bir hayli güveniyor olmalı.

10 Eylül’de seyircisiyle buluşacak olan dizinin Türkiye’de hangi platformda yayınlanacağı da bilinmiyor.

Hayranların uzun zamandır haber beklediği Rick karakteri kendini gösterdi

"Bu fragman ise Rick ve Michonne'un hikâyesi daha bitmekten çok uzak" diyerek paylaşıldı

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