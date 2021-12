Netflix'in en sevilen dizilerinden The Witcher'ın ikinci sezonu için önümüzde çok kısa bir süre kaldı. Diziye erken erişim sağlayanların eleştirileri ise oldukça olumlu yönde.

Sevilen kitap ve oyun serisi The Witcher’ın dizi uyarlamasının ikinci sezonunun yayınlanmasına sayılı günler kala, yeni sezon için erken kritikler gelmeye başladı. Yayınlandığı dönemde Netflix’in en hızlı sürede en çok izlenen orijinal dizisi olan The Witcher’ın ilk sezonu; serinin hayranları tarafından sevildiği kadar eleştirmenlerden de olumsuz notlar almıştı. Ancak ikinci sezonla birlikte bu durum değişecek gibi duruyor.

Gelen erken eleştirilere bakacak olursak The Witcher’ın ikinci sezonu eleştirmenleri tatmin etmeyi başarmış gibi gözüküyor. Dizinin ilk sezonunun Rotten Tomatoes’taki skoru %68 iken, ikinci sezon için bu sayı şimdilik %95 olarak öne çıkıyor.

The Witcher'ın yeni sezonu 17 Aralık'ta yayınlanacak

Tabii, şu anda 2. sezon için yapılan eleştirilerin sayısı, 1. sezondaki toplam eleştirilerin yalnızca dörtte birine denk geliyor; ancak bu sayı, yeni sezona kötü puan veren yalnızca tek bir eleştirmen olması açısından oldukça umut verici. Görünen o ki ilk sezonun sonunda Geralt'ın Ciri'yi bulması ve Ciri’nin eğitimine başlamasıyla dizinin kazandığı bu ‘aile’ dinamiği herkesin hoşuna gitmiş gibi.

Öte yandan Netflix için belki de HBO'nun Game of Thrones’u kadar popüler olabilecek The Witcher, Netflix'in formatı yüzünden biraz sönük kalıyor. Bildiğiniz üzere Netflix'in çoğu dizisinin bütün bölümleri bir günde veya çok kısa aralıklarla yayınlanıyor. Hal böyle olunca da çok daha popüler olabilecek olan Netflix dizileri, haftalık olarak bölüm yayınlayan diğer platformların dizilerine kıyasla daha kısa bir süreliğine konuşuluyor. Diğer platformlarda yayınlanan dizilerin takipçileri her hafta yeni bölümde ne olacağı veya olduğu üzerine konuşurken; Netflix’in bütün bölümleri birden yayınlaması sebebiyle eldeki bütün malzeme birden tükeniveriyor.

Çoğu Netflix izleyicisi platformun bu özelliğini sevdiğini söylese de Netflix; şu anda bu şekilde yayın yapan hemen hemen tek servis. Bunu test etmek amacıyla Netflix de sevilen animasyon dizisi Arcane’in bölümlerini birden vermek yerine üç hafta boyunca her seferinde birkaç bölüm olacak şekilde yayınlamayı tercih etti. Ve eğer dizinin ne kadar uzun süre konuşulduğunu düşünecek olursak, bu yöntem daha çok işe yaramış gibi gözüküyor.

The Witcher'ın ikinci sezonu 17 Aralık Cuma günü Netflix'te.