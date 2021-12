Netflix yapımı fantastik dizi The Witcher’ın 2. Sezonun yayınlanmasına çok az aldı. Şirket serinin yeni sezonunun öncesinde, ilk sezonda yaşananları hatırlatmak için YouTube’da bir özet bölümü yayınladı.

Andrzej Sapkowski'nin The Witcher adlı kitap serisinden esinlenerek ekranlara taşınan dizinin ilk sezonu, 2019 yılında Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşmuştu. Lauren Schmidt Hissrich’in senaristliğini yaptığı fantastik dizi kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Sekiz bölümlük ilk sezonu bir çırpıda bitiren izleyiciler, serinin 2. Sezonunun yolunu gözlüyordu. Ancak pandeminin araya girmesi, ikinci sezon çekimlerinin aksamasına neden oldu. Aradan geçen iki yılın ardından geçen ay, The Witcher’ın 2. Sezonunun Aralık ayında Netflix’te yayınlanacağı duyurulmuştu.

İlk sezonun özeti yayınlandı

The Witcher’ın fantastik dünyasına yeniden dahil olmamıza çok az kaldı. The Witcher’ın 2. Sezonu; 'A Grain of Truth', 'Kaer Morhen', 'What Is Lost', 'Redanian Intelligence', 'Back Your Back', 'Dear Friend', 'Voleth Meir' ve bir de sürpriz isimli bölümüyle çok yakında izleyicilerle buluşacak.

İzleyicilerin merakla beklediği 2. Sezon fragmanı yaklaşık bir ay önce yayınlanmıştı. Netflix, The Witcher'ın 2. sezonunun yayınlanmasına günler kala ilk sezonda yaşanan önemli olayları hatırlatmak için bir özet hazırladı. Blaviken'deki olaydan Sodden Hill Savaşı'na kadar, ilk sezonda yaşanan olayların kronolojik sırayla bir araya geldiği 15 dakikalık bir özet yayınlandı.

İkinci sezon fragmanı:

The Witcher’ın 2. sezonu 17 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak. Fragmandan anlaşılacağı üzere izleyiciler, ilk sezonda olduğu gibi yine aksiyona doyacak.