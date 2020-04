Netflix'in popüler dizisi The Witcher'a ikinci sezonunda dâhil olan ve COVID-19 teşhisi konan aktör Kristofer Hivju taburcu edildi. Instagram hesabından açıklama yapan Hivju, karısının da iyileştiğini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 121.897 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgını, sinema ve dizi dünyasını da etkiledi. COVID-19 teşhisiyle tedavi altına alınan Kristofer Hivju ve eşinden sevindirici haber geldi.

Netflix'in popüler yapımı The Witcher'ın ikinci sezon kadrosunda yer alacağı açıklanan Norveçli aktör Kristofer Hivju ve eşine COVID-19 teşhisi konmuş; Hivju ve eşi, karantina altına alınmıştı. Instagram hesabından bir açıklama yapan Hivju, koronavirüsle enfekte olmalarının ardından tamamen iyileştiklerini ve sağlıklı olduklarını söyledi.

Hastalığı hafif geçirdiler:

Karantinada birkaç hafta geçirdikten ve belirtilerin sona ermesinden sonra birkaç haftayı da evde geçirdiklerini kaydeden Hivju, "Sonunda sapasağlamız" dedi. COVID-19'u hafif belirtilerle geçirdiklerini belirten Norveçli aktör, COVID-19'u daha ağır geçirenlere ve hastalık nedeniyle yakınlarını kaybedenlere sevgilerini gönderdiklerini söyledi. Hivju, sevenlerine sosyal mesafeyi korumalarını, ellerini yıkamalarını ve birbirlerine dikkat etmelerini tavsiye etti.

Kristofer Hivju, çekimleri COVID-19 nedeniyle durdurulan The Witcher'ın ikinci sezonunda Nivellen rolüyle seyircilerin karşısına çıkacaktı. Dizinin ikinci sezonunda, The Last Wish (Son Dilek) kitabında yer alan A Grain of Truth (Ufak Bir Gerçeklik Payı) öyküsünde Geralt (Henry Cavill), Nivellen adında bir canavarla karşılaşıyordu.

Beyaz saçları ve beyaz sakalı nedeniyle çoğu kişinin 'Ak Kurt' olarak hitap ettiği Geralt, Blaviken'de katliam yaparak halk tarafından masum olduğu düşünülen bir grubu öldürmesi ve kendisini suçlu durumuna düşürmesi sebebiyle 'Blaviken Kasabı' lakabıyla da biliniyor.

15 Mart'ta durdurulan ikinci sezon çekimlerinin ilk etapta iki hafta boyunca ertelendiği ancak bu sürenin uzatılabileceği söylenmişti. The Witcher'ın ikinci sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.