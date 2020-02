Redanian Intelligence'a göre Netflix'te yayınlanan The Witcher dizisinin ikinci sezonunda bizi Game of Thrones'un yıldız ismi karşılayacak. Habere göre bu kişi, kısa bir hikâyede yer alacak 'Nivellen' karakterini canlandıracak.

Andrzej Sapkowski’nin yazdığı ve Netflix’in ekranlara taşıdığı The Witcher dizisi, ilk sezonuyla hem tartışılmış hem de beğenilmişti. Dizinin ilk sezonu, hikâye anlatımı açısından biraz eleştirilmiş olsa da genel görüntü kalitesi ve oyunculuklar büyük oranda beğeni toplamıştı.

Merakla beklenen ve hikâyeye kaldığı yerden devam edecek olan The Witcher’ın ikinci sezonu hakkındaysa birçok şey duymaya başladık. Duyduğumuz şeyler de çoğunlukla ikinci sezonda yer alacak oyuncular hakkında. İşte bugün bunlara bir yenisi daha eklendi.

Game of Thrones'un Tormund'u The Witcher'da boy gösterecek:

Redanian Intelligence’ın yaptığı habere göre The Witcher’ın ikinci sezonunda bizleri Game of Thrones’tan sevdiğimiz bir isim karşılayacak. Habere göre Game of Thrones’ta Tormund Giantsbane’i canlandıran Kristofer Hivju, The Witcher’ın ikinci sezonunda Nivellen rolünü oynayacak.

The Witcher’ın ikinci sezonunda yer alacak oyuncuların listesini bulduklarını iddia eden Redanian Intelligence, Kristofer Hivju’nun oynayacağı rolün 'Nigel' kod adıyla anıldığını belirtti. Rolün açıklamasından yola çıkan Redanian Intelligence, bu açıklamanın Nivelle karakteriyle örtüştüğünü ve böyle bir çıkarımda bulunduklarını da paylaştı.

Redanian Intellegence’ın yaptığı açıklamaya göre Nigel (Nivellen); karizmatik, esprili ve eğlenceli bir adam. Kendisi, soylu bir aileden geliyor ve geçmişte işlediği suçlar yüzünden lanetlenmiş. Rol; fiziksel olarak zahmet isteyen bir rol şeklinde tanımlandı.

Bulunduğu iddia edilen listede yer alan rol açıklaması, Nivellen’in hikâyesiyle örtüşüyordu. Nivellen, daha önce Andrzej Sapkowski’nin 'A Grain of Truth' isimli kısa hikâyesinde karşımıza çıkmıştı. Hikâyede Geralt of Rivia, Nivelle ile tesadüfen karşılaşıyordu.

Redanian Intellegence’ın iddiası doğru çıkarsa Kristofer Hivju’yu ikinci sezonda yer alacak diğer isimler arasında göreceğiz. The Witcher’ın ikinci sezonunda diğer iddialara göre bizi Peaky Blinders’tan tanıdığımız Paul Billion ve Strike Back’ten tanıdığımız Yasen Atour karşılayacak.