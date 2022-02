This War of Mine'ın Tüm Gelirleri Ukrayna'ya Bağışlanacak

Savaş mağdurlarının zorlu yaşamını anlatan savaş karşıtı oyun This War of Mine'ın yapımcıları, Ukrayna'nın yanında olduklarını açıkladı. 11 Bit Studios, önümüzdeki yedi günlük süreçte oyundan kazanılan tüm gelirleri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Ukrayna’da bulunan ayrılıkçı grupların yönettiği sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıdığını açıklamasının ardından, birliklerine Ukrayna’nın doğusuna giriş emri vermişti. Putin’in bu hamlesinin ardından resmen başlayan savaşın yankıları sürmeye devam ediyor.

Ülkeler Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlasalar da, Ukrayna’nın içerisinde bulunduğu zor durum giderek daha kötü bir hal alıyor. Bununla birlikte hikayesiyle hepimizi derinden etkileyen This War of Mine oyununun yapımcılarından da Ukrayna’ya destek geldi. Savaş mağdurlarının hayatlarını anlatan This War of Mine’ın yapımcıları oyunun gelirlerini Ukrayna’daki savaş mağdurlarına bağışlayacaklarını açıkladı.

11 Bit Studios'tan Ukrayna'daki savaşla ilgili açıklama

"Bugün Rusya ordusu özgür ülke Ukrayna'ya saldırdı. Polonyalı bir oyun stüdyosu olarak, savaş karşıtı oyunumuz This War of Mine savaş katliamının ve savaşın tüm etkilerini birincil ağızdan anlatıyor. Duyurmak istiyoruz ki burada Ukrayna'yla birlikte Rusya'nın karşısında duruyoruz. Kelimelerin anlamını yitirdiği bu zamanlarda: önümüzdeki 7 gün boyunca tüm platformlardaki This War of Mine oyununun tüm satışlarını ve DLC satışlarını bağışlayacağız. Toplanan bu paralar Ukrayna Red Cross aracılığıyla Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gönderilecek.

Herkesin bilmesi gerekiyor ki savaş insanları öldürüyor, evlerinden ve ailelerinden ayırıyor. Hep birlikte Ukrayna'daki savaş mağdurları için yapabileceğimiz her şeyi yapalım. "

Yapımcı şirket bu zamana kadar 160 bin dolar toplandığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Şirket tüm herkesi savaşa karşı duyarlı olmaya ve savaş mağdurlarına yardım etmeye davet ediyor.