Rusya-Ukrayna Savaşının Siber Dünyadaki Çatışmaları (GÜNCEL)

Rusya ile Ukrayna arasında Ukrayna topraklarındaki savaş, fiziksel dünyada tüm şiddetiyle sürerken siber dünyada da hissediliyor. Peki siber dünyadaki savaşta neler yaşanıyor?

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle birlikte 24 Şubat gece yarısı Ukrayna sınırları içinde geniş kapsamlı bir saldırıya başladı. Saldırılar, Ukrayna başkenti Kiev’e kadar varmışken tüm dünya, Rusya’nın saldırılarına yönelik kınama açıklaması paylaştı. Savaş, her ne kadar karada tüm şiddetiyle devam ediyor olsa da siber dünyada da bir savaş yaşanıyor.

Siber güvenlik şirketlerinin son paylaştığı güncel veriler, özellikle Rusya’ya olan siber saldırıların arttığını gösteriyor. Peki, Rusya – Ukrayna savaşının siber cephesinde neler yaşanıyor? Gelin, savaşın siber yüzünde yaşanan gelişmelere bakalım.

Rusya, en fazla siber saldırıya uğrayan ülke:

Kaspersky’ın gerçek zamanlı siber saldırı haritasına göre Rusya, şu anda en fazla siber saldırıya uğrayan ülke durumunda.

Anonymous, Rusya’ya siber savaş ilan etti:

Rusya’ya yönelik siber saldırılar hızla sürerken dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya’ya resmen siber savaş ilan etti. Grup, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

“Anonymous şu anda Rusya Federasyonu'na karşı operasyonlarda yer alıyor. Operasyonlarımız Rus hükümetini hedef alıyor. Büyük ihtimalle özel sektörün de etkilenmesi kaçınılmazdır. Topluluk olarak dünyada barış istiyoruz. Tüm insanlık için bir gelecek istiyoruz. Bu nedenle, (Rus halkına yönelik) dünyanın dört bir yanındaki insanlar internet sağlayıcılarınızı parçalara ayırırken, bunun tamamen Rus hükûmeti ve Putin’in eylemlerine yönelik olduğunu anlayın.”

Ukrayna, siber savunmada yardım istedi:

Rusya kaynaklı Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı siber saldırılar sürerken Ukrayna’nın siber savunmadan sorumlu kurumu, sosyal medyadan “Ukrayna siber topluluğu! Ülkemizin siber savunmasına katılma zamanı geldi!” paylaşımını yaptı. Kurum, ayrıca katkı sağlamak isteyen hackerların ve siber savunma uzmanlarının doldurmaları için bir başvuru belgesi paylaştı.

Rusya hükûmetinin internet siteleri çöktü:

24 Şubat günü Rusya hükûmetine ait çok sayıda internet sitesinin hacklendiği açıklandı. Bu internet siteleri arasında Rusya Federasyonu Devlet Duması ve Kremlin internet siteleri de yer almaktaydı. Rusya’nın bazı internet sitelerindeki erişim sorunu giderilirken, bazı internet sitelerineyse halen erişilemiyor.

Ukrayna’ya ait internet siteleri saldırıya uğradı:

23 Şubat günü, Rusya’nın Ukrayna’daki sözde cumhuriyetleri tanıdığı günden bir sonraki gün, Ukrayna hükûmetinin ve bankalarının pek çok internet sitesi, çarşamba günü yapılan siber saldırılar sonucunda çöktü. Ukrayna yönetimi, saldırılardan Rusya’yı sorumlu tuttu.