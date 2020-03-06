Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, genç kullanıcılar arasında yayılan ve ciddi yaralanmalara neden olan "kafatası kırıcı” adlı yeni meydan okuma akımını yasakladı. Şirket ayrıca #skullbreakerchallenge hashtag’i ile paylaşılan gönderilere yönelik olarak bir uyarı mesajı yayınlamaya başladı.

Özellikle Z kuşağı arasında müthiş bir popülerliğe sahip olan video paylaşım platformu TikTok, son derece tehlikeli olan 'Kafatası kırıcı' adlı yeni bir meydan okumanın giderek yayılması üzerine kullanıcıları uyarma ihtiyacı hissetti.

Kısa sürede viral haline gelen ve özellikle ABD’deki kullanıcılar arasında popülerleşen challenge akımında, üç kişi yan yana zıplıyor ve yandakiler ortadaki kişiye çelme takıp yere düşürmeye çalışıyor. Kontrolsüz bir şekilde yere düşen kişi, çoğu zaman kafasını yere çarpıyor. Nitekim akıma ‘skrull breaker’ yani ‘kafa kırıcı’ isminin verilmesinin sebebi de tam olarak bu. ABD’nin New Jersey eyaletinde iki, İngiltere’de ise bir çocuğun söz konusu akım nedeniyle ciddi şekilde yaralandığı bildiriliyor.

Kullanıcıların zarar görebileceklerinden endişe eden TikTok, giderek tehlikeli bir hal alan bu akımı platformdan yasakladı. Söz konusu hareketin ciddi yaralanmalara neden olabileceğini ve sonunun hastanede bitebileceği konusunda uyarılarda bulunan Çinli şirket, #skullbreakerchallenge etiketi ile paylaşılan gönderilerin kaldırılacağını açıkladı. TikTok ayrıca, aynı etiket altındaki videolara yönelik olarak bir de uyarı mesajı yayınlamaya başladı.

Konuya ilişkin Business Insider'a açıklamalarda bulunan bir TikTok sözcüsü, “Kullanıcılarımızın güvenliği ve refahı TikTok'ta birinci önceliktir. Açıkça belirttiğimiz gibi, yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli akımları teşvik eden veya öven içeriklere asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu akımın gençler arasında hızlı bir şekilde yayıldığını söylemiş, konuyla ilgili okullara gerekli uyarıları yaptıklarını ifade etmişti. Bunun bir oyun ya da şaka olamayacağının ve beyin kanaması gibi tehlikeli sonuçlara yol açabileceğinin gençlere anlatılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, herkesi dikkatli olmaya çağırmıştı.

TikTok'un yasakladığı 'Kafatası kırıcı' adlı challenge