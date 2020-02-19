Milli Eğitim Bakanı'ndan Tehlikeli Oyuna Karşı Önemli Uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, öğrencilerin birbirlerine "çelme takma" gibi tehlikeli hareketlerde bulunmaması için okullara uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Sosyal medyayı en aktif kullanan politikacılar arasında yer alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden, okuldaki gençler arasında yayılan ve ciddi sonuçlar doğurabilecek bir harekete karşı önemli bir uyarıda bulundu.

Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyunun gençler arasında hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çeken Selçuk, konuyla ilgili okullara gerekli uyarıları yaptıklarını söyledi. Bunun bir oyun ya da şaka olamayacağının ve beyin kanaması gibi tehlikeli sonuçlara yol açabileceğinin gençlere anlatılması gerektiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı, herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Üç gencin yan yana zıpladığı ve iki yandakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp zıplarken yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımı

Twitter’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Selçuk’un bu paylaşımı, şu ana kadar 4 binden fazla kişi tarafından beğenildi. Geçtiğimiz hafta, Ankara’da düzenlenen Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek Tanıtım Programı’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı, her bir öğrenciye, bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz internet imkanı sunulacağını duyurmuştu. Projeyi pilot çalışmalarda denediklerini ifade eden Selçuk, Türkiye’de tüm öğrencilerin bu hizmetten yararlanabileceğini belirtmişti.