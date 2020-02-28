TikTok'ta Trend Olan Tehlikeli Akım: Tuz Challenge

TikTok kullanıcıları arasında yine itici ve bir o kadar da tehlikeli bir trend ortaya çıktı. 'Salt Challenge' (Tuz Challege) adı verilen akımda insanlar bol miktarda tuzu ağızlarına boca ediyorlar.

TikTok'ta bugüne kadar birçok tuhaf trend ortaya çıktı. Ancak bu seferki, tuhaf olduğu kadar tehlikeli bir challenge olarak geldi. TikTok kullanıcıları, Salt Challenge olarak adlandırdıkları meydan okumada, ağızlarına kutuyla tuz döküyor ve ardından bir başkasını bunu yapmaya davet ediyor.

İnsanların ağzını tuzla doldurması, iğrenç olmasının da ötesinde son derece tehlikeli. Uzmanlar, insanların bu aktiviteye katılmamalarını öneriyor ve çok fazla tuz yemenin insan sağlığı için hem kısa hem de uzun vadede kötü sonuçlara yol açabileceğinin altını çiziyor.

Çok fazla tuz yemek, ne kadar yenildiğine bağlı olarak insanı zehirleyebilir. Vücududa giren yüksek miktardaki tuz, sodyum seviyelerini yükselterek yoğun susuzluğa, baş dönmesine, mide bulantısına ve kusmaya neden olabilir. Aynı zamanda nöbetlere yol açarak insanı komaya sokabilir ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Uzun vadede ise günlük yaşamınızda çok fazla tuz yemek, tansiyonunuzu etkiler. Bunun nedeni, tuzdaki sodyumun su tutucu olması ve kalbinizin ihtiyaç duyulan yüksek miktardaki sıvıyı pompalamak için daha fazla çalışması. Fazla tuz tüketmek, kalp krizi ve inme, yüksek tansiyon, baş ağrısı, böbrek taşları ve böbrek hastalıkları gibi kardiyovasküler rahatsızlıklara da neden olabilir.

Doktorlar çok fazla tuz tüketmiş birine, rahatsızlık hissetmesi durumunda su içirilmesini öneriyor. Ayrıca rahatsızlanan kişinin nefesinin kesilmesi, nöbet geçirmesi veya bilincini kaybetmesi durumunda acil servisleri aramaları gerektiğini belirtiyor. Bizce en iyisi ise tuz challenge gibi çılgınlıklara bulaşmamak.