TikTok'ta Ne Kadar Yapay Zekâ Videosu Göreceğinizi Siz Belirleyebileceksiniz

TikTok, yapay zekâ videosu görmekten bıkanları sevindirecek bir özellik getirdi. Ne kadar bu tarz video görmek istediğinizi siz seçebileceksiniz.

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle bu teknolojinin kullanıldığı videolar da inanılmaz artmış durumda. Artık sosyal medyada gördüğünüz bir videonun gerçek mi yoksa yapay zekâ mı olduğunu bile anlamakta zorlanmaya başladık. Şimdi ise bu konuda dünyanın en popüler uygulamalarından olan TikTok’tan bir hamle geldi.

TikTok, yapay zekâ içerikleri konusunda kullanıcıların daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik, “Sizin İçin” kısmında ne kadar yapay zekâ videosu görmenizi seçmenize olanak tanıyor.

Ne kadar yapay zekâ videosu göreceğinizi siz belirleyeceksiniz

TikTok, hâlihazırda “Konuları Yönet” isimli bir özellik sunuyordu. Spor, yemek, müzik gibi farklı farklı kategorilere sahip bu özellik, kullanıcının görmek istediği tarzda içerikleri belirlemesine yarıyordu. İşte yeni yapay zekâ ayarları da bu kısma eklendi. Kullanıcılar, bu üzerinden keşfette karşılaşacakları yapay zekâ içeriği miktarını belirleyebilecekler. Yukarıdaki ekran görüntüsünden nasıl kullanılacağını görebilirsiniz. Konuları yönet bölümüne ayarlardaki içerik tercihleri bölümünden ulaşmak mümkün.

Özellikle Sora 2 gibi modellerin gelişinin ardından sosyal medya platformlarında gerçekçi yapay zekâ videolarının sayısı artmış, hatta OpenAI gibi şirketlerden sadece yapay zekâ videosu odaklı hizmetler bile görmeye başlamıştık. Bu da insanların neyin gerçek neyin yapay zekâ olmadığını anlamasını zorlaştırıyordu. İşte bu yüzden TikTok’un yeni özelliğinin yararlı olacağını söyleyebiliriz. Bu tarz videoları** az görmek istediğinizde** yeni özellikten yararlanabileceksiniz.

Bunlar dışında TikTok, yapay zekâ içeriklerini etiketlemek için de “görünmez filigran” ismi verilen bir teknoloji test ettiğini açıkladı. Şirketin hâlihazırda yapay zekâ videoları etiketlemeyi gerektiren politikaları vardı. Bu teknoloji ise ekstra bir güvenlik katmanı daha ekleyerek sadece kendisinin görebileceği yapay zekâ etiketlerinin videolara eklenmesini sağlayacak. Böylece başkalarının kaldırması engellenecek, şirket hangi videonun yapay zekâ olduğunu daha iyi anlayacak.