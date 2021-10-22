Apple CEO'su Tim Cook, bugün İstanbul'da hizmete açılan Apple Bağdat Caddesi mağazası özelinde bir paylaşım yaptı. Cook, paylaşımında mağazayı tüm dünyaya duyurdu.

Ülkemizde fazla sayıda fiziksel mağazaya sahip olmayan Apple, bugün yepyeni bir mağazasını İstanbul’un Bağdat Caddesi’nde hizmete açtı. Daha önce açılacağı konumda afişlerini gördüğümüz, bugün düzenlenen etkinliklerle birlikte açılışı gerçekleştirilen mağaza, Apple’ın en son açtığı fiziksel mağaza oldu.

Şık mimarisi ve tasarımıyla dikkat çeken mağaza, bugün Apple CEO’su Tim Cook’un da dilindeydi. Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Apple Bağdat Caddesi mağazasının fotoğrafını paylaştı ve bir mesaja yer verdi. Tim Cook’un paylaşımı şu şekildeydi:

Tim Cook'un paylaşımı:

“İstanbul’daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz.”

Apple Bağdat Caddesi mağazası, şirketin Türkiye’de hizmete soktuğu üçüncü perakende satış mağazası oldu. Apple’ın diğer iki mağazasıysa İstanbul Akasya AVM’de ve İstanbul Zorlu Center’da yer alıyor.