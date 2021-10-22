Geçtiğimiz gün itibarıyla 8 farklı ülkede hizmet veren Getir, araç kiralama şirketi MOOV'u satın aldı. Satın alımın yaklaşık bedeli açıklanmışken kesin tutarın işlem tamamlandığında açıklanacağı belirtildi.

Ülkemizdeki tüm şirketler arasında tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden şirketlerin başında gelen Getir, geçtiğimiz günlerde son olarak Portekiz’e giriş yaptı. Böylelikle 8. ülkede hizmet vermeye başlayan Getir, geçtiğimiz akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu tarafından paylaşılan bildirimle büyüme yolunda önemli bir imzayı daha attı.

KAP’ta paylaşılan yeni açıklamaya göre Getir Perakende Lojistik A.Ş., araç kiralama alanında faaliyet gösteren Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Tic. A.Ş. paylarının %75’ini satın aldı. Şirketin büyük bir bölümünü satın alan Getir, böylelikle Moov’un söz sahibi olmuş oldu. Rekabet Kurumu tarafından da onaylanan anlaşmayla gerçekleşecek payların devrinin yaklaşık 23 milyon dolar bedele sahip olacağı öngörülüyor.

Kesin tutar işlem tamamlanınca açıklanacak:

Getir, Moov’u satın almaya yönelik hamlesini aslında uzun zamandan beri planlıyordu. 19 Ağustos tarihinde yapılan KAP açıklamasında MOOV’un %75’inin Getir’e devir bedelinin 16 milyon dolara tekabül edeceği, bu tutar üzerine MOOV’un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesiyle kesin tutarın hesaplanacağı belirtilmişti. Yapılan toplam hesaplamayla devir bedelinin yaklaşık 23 milyon dolar seviyesinde olacağı açıklandı. Kesin tutarsa işlemlerin tamamlandığı tarihte belli olacak.

Getir’in satın aldığı MOOV nedir?

MOOV, ilk olarak Eylül 2017’de İstanbul’da hizmet vermeye başladı ve ardından hizmet verdiği bölgeler arasına Ankara ve İzmir’i de dahil etti. AG Anadolu Grubu Holding bünyesinde hizmet veren şirket, günümüzde 2.500’e yakın araçla hizmet veriyor. Şirketin günde yaklaşık 4.500 araç kiralama işlemi gerçekleştirdiği biliniyor.