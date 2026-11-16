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Samsung ile Elon Musk Arasında Dev Anlaşma: Tam 1,9 Milyar Dolarlık Yatırım Geliyor!

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Samsung, SpaceX'in Starlink uydularında kullanılan özel çipleri ABD'de üretmek amacıyla Austin fabrikasına 1,9 milyar dolar yatırım yapıyor.

Samsung ile Elon Musk Arasında Dev Anlaşma: Tam 1,9 Milyar Dolarlık Yatırım Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, ABD'deki yerel yarı iletken üretimini güçlendirme stratejisi kapsamında Teksas'ın Austin kentindeki üretim tesisini genişletmek için 1,9 milyar dolarlık dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Söz konusu yatırımın, Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uydu internet ağı Starlink için özel çipler üretmeye odaklandığı bildiriliyor.

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Samsung ile Elon Musk Arasında Dev Anlaşma: Tam 1,9 Milyar Dolarlık Yatırım Geliyor!
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Tesla'nın ardından SpaceX de Samsung Foundry bünyesine katılıyor

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Dökümhane alanındaki küresel ayak izini hızla büyüten Samsung, Teksas'taki çip fabrikasında hâlihazırda Nvidia ve AMD gibi teknoloji devleriyle önemli yarı iletken üretim anlaşmalarına imza atmış durumda. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ardından SpaceX'in de Samsung Foundry müşterileri arasına katılması, Starlink çiplerinin doğrudan ABD sınırları içerisinde üretilmesinin önünü açıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Samsung, Austin tesisinde SpaceX'in Starlink uydularında kullanılan STM32V8 mikrodenetleyici birimini (MCU) üretebilir. Güney Koreli şirketin Fransız yarı iletken üreticisi STMicroelectronics ile ortaklaşa geliştirdiği bu özel çip, 18nm tam tükenmiş yalıtkan üzerinde silikon (FD-SOI) üretim süreci kullanılarak tasarlandı.

Zorlu uzay koşullarına dayanıklı çipler 2030 yılında üretime geçecek

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SEDaily'nin aktardığı verilere göre SpaceX'in STM32V8 mikrodenetleyicisi, düşük güç tüketimiyle yüksek hızlı bilgi işlem performansı sunarken, uzay gibi son derece zorlu ortamlarda bile kararlılığını ve dayanıklılığını koruyacak şekilde geliştirildi. SpaceX de daha önce yaptığı açıklamalarda bu birimin, alçak Dünya yörüngesindeki Starlink uydu ağının lazer iletişim sisteminde kritik bir rol oynadığını doğrulamıştı.

Öte yandan ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), genişletilecek olan Austin fabrikasının havacılık, savunma ve otomotiv gibi temel Amerikan endüstrilerinin ihtiyaç duyduğu FD-SOI çiplerinin üretimine de destek vereceğini belirtti. Tesisteki yeni operasyonların 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. Bir sektör yetkilisi ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, yerel dökümhane hatlarının tam kapasiteyle çalışması nedeniyle şirketin ABD tesisini genişletme sürecini hızlandırdığını ve müşterinin talebi doğrultusunda Starlink çiplerinin burada üretilme ihtimalinin giderek güçlendiğini ifade etti.

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Samsung Elon Musk

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