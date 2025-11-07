Tinder, size en uygun kişiyi bulmak için galerinize girip fotoğraflarınızı inceleyecek

Tinder, kullanıcıların telefon galerisindeki fotoğrafları analiz eden bir AI özelliğini test ediyor. Amaç: daha uyumlu eşleşmeler sunmak.

Tinder, yapay zekâyı daha anlamlı eşleşmeler için kullanmaya hazırlanıyor. “Chemistry” adlı yeni özellikle, kullanıcıların izniyle fotoğraf galerileri taranacak, ilgi alanları ve kişilik profilleri çıkarılacak. Bu sayede eşleşmeler daha doğru belirlenebilecek.

Şu anda Avustralya ve Yeni Zelanda’da test edilen bu özellik, 2026’da global olarak kullanıma sunulabilir. Tinder, bu sistemle kullanıcıların daha az kaydırma yaparak, daha uyumlu kişilerle tanışmasını amaçlıyor.

Chemistry, yalnızca fotoğraf analizine değil, aynı zamanda interaktif sorularla kullanıcıyı daha iyi tanımaya da odaklanacak. Özelliğin, Tinder’ın düşen kullanıcı sayılarına karşı yeni bir strateji olduğu düşünülüyor.

Ancak bu yaklaşım bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor. Kullanıcıların özel fotoğraflarına erişim izni gerektiren sistemin, veri güvenliği açısından nasıl yönetileceği şimdiden tartışma konusu.