Deadline'ın haberine göre Titanik gezisi sırasında 5 kişinin ölümüne neden olan Titan denizaltısının hikâyesi, beyaz perdeye taşınacak. İşte ilk bilgiler.

OceanGate isimli firmanın Titanik’in enkazına haziran ayında düzenlediği bir gezi, faciayla sonuçlanmasıyla tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Enkaza gönderilen “Titan” isimli denizaltı, okyanusun derinliklerinde infilak etmiş ve 5 kişiye mezar olmuştu.

Bugün ise bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Deadline tarafından edinilen bilgilere göre MindRiot Entertainment isimli bir firma, olaydan esinlenen bir film için kolları sıvadı.

Henüz hakkında çok fazla bilgi bulunmayan film, yaşananları detaylı bir şekilde anlatacak

Yeni projenin yapımcıları arasında The Blackening filminin de arkasına bulunan E. Brian Dobbins yer alacak. Senaryoyu ise MindRiot ekibinden Justin MacGregor ve Jonathan Keasey kaleme alacak. Deadline, filmin olayın tamamını konu edineceğini aktardı. Yani öncesini, gezinin sırasında yaşananları ve sonrasını yapımda göreceğiz.

Senaristlerden Jonathan Keasey, projelerinin Titan denizaltı trajedisini ve hayatını kaybedenlerin ailelerini onurlandıracağını söylerken günümüz medyasının doğası hakkındaki endişelere de değineceğini aktardı. Keasey, devamında ise şunları ekledi: “Önemli olan tek şey gerçektir ve dünyanın her zaman gerçeği bilmeye hakkı vardır.”

Filmin çıkış tarihi, oyuncuları ve yönetmeni hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor. MindRiot’ın olayla ilgili tek projesinin bu olmadığını da ekleyelim. Şirket, bu ayın ortasında OceanGate trajedisine odaklanan “Salvaged” ismini verdiği belgesel türünde bir dizi de geliştirdiğini duyurmuştu.

Titan denizaltısı olayının tüm detaylarına ulaşmak için: