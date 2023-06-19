Kuzey Atlantik Okyanusu'nun binlerce metre altındaki Titanik'in enkazına 250 bin dolar karşılığında geziler gerçekleştiren bir denizaltı, içinde mürettebat varken kayboldu. OceanGates isimli firmaya ait olan aracın içinde kaç kişinin bulunduğu açıklanmazken arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Dünyanın en ünlü gemisi Titanik, 1912 yılında bir buzdağına çarpmış ve Kuzey Atlantik Okyanusu’nun derinliklerine gömülmüştü. 1500’den insanın ölümüne yol neden olan ve okyanus yüzeyinin 3800 metre altında bulunan gemi, günümüzde turistler tarafından da ziyaret edilebiliyordu.

OceanGate isimli bir şirket, denizaltılarıyla enkaza turistik geziler gerçekleştiriyordu. Bugün ise enkazı ziyaret eden bu denizaltılardan birinin kaybolduğu bildirildi.

İçinde kaç kişinin bulunduğu açıklanmayan denizaltı için arama kurtarma çalışmaları başladı

Gelen açıklamalarda kaybolan denizaltı için arama kurtarma çalışmalarının başladığı ifade edildi. Ekiplerin, enkaza 563 kilometre civarında uzaklıkta bulunan Kanada’nın Newfoundland kıyılarında çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Kaybolan denizaltı, OceanGates’in Titan olarak adlandırdığı bir araç. Titan, beş kişiyi 4000 metre derinliğe götürebilmek için tasarlanmış. Şirketin internet sitesine göre araç, 5 kişi için 96 saat yaşam desteğine sahip. Titanik yolculuğunun normalde gidiş dönüş 10 saate kadar sürebildiğini ekleyelim.

OceanGate, kaybolan denizaltının içinde kaç kişinin olduğunu, herhangi bir turistin yer alıp almadığını açıklamadı. Şirket, yaptığı açıklamada “Tüm odak noktamız araçtaki mürettebat üyeleri ve aileleri” ifadelerini kullandı. Denizaltının OceanGate ile bağlantısının nerede kaybettiği konusunda da net bir bilgi yok.

OceanGates’in tarihi gemi enkazını görmeyi sağlayan geziler son yıllarda iyice popülerleşmeye başlamıştı. Şirket, 250 bin dolara kadar çıkan ücretler karşılığında bu imkânı ziyaret etmek isteyenlere sunuyordu.