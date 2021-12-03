Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Toyota, geçen yıl ABD versiyonu tanıtılan Toyota Corolla Cross’un, Avrupa versiyonunu duyurdu. Yeni aracın özellikleri ile ilgili verilen bilgileri ve yayınlanan fotoğraflarını bir araya getirdik.

Toyota’nın lüks kamyonet tipi (SUV) aracı yeni Corolla Cross’un, Avrupa’da satışa çıkacağı ve aracın İngiltere’deki teslimatlarının gelecek sonbaharda başlayacağı doğrulandı.

Avrupa’ya özel otomobil, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ABD versiyonu ile neredeyse aynı özelliklere sahip olsa da güncellenen far tasarımı ve değişen bazı teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Elektrikli Nissan Qashqai’ye rakip olacağı düşünülen otomobilin, gelecek yıl Avrupa'da satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Yeni Toyota Corolla Cross’un öne çıkan özellikleri

Toyota 2022 model Corolla Cross, hibrit sistemi ile daha güçlü ve daha hafif lityum iyon pillere sahip olacak. Dev otomobil üreticisi şirket, bu değişim ile aracın ağırlığında %40’lık bir ağırlık azalması olduğunu belirtti.

ve lityum iyon pillere sahip olacak. Dev otomobil üreticisi şirket, bu değişim ile aracın ağırlığında bir ağırlık azalması olduğunu belirtti. Aracın elektrik motoru 2.0 dört silindirli benzinli motora bağlı olacak. 1,8 litrelik ünite ile gelen bu sistem, 197 beygir gücü üreterek 100 km/sa hıza 8.1 saniyede çıkış yapabilecek.

bağlı olacak. ile gelen bu sistem, üreterek çıkış yapabilecek. Aracın arka aksında ek bir elektrik motoruna sahip olan, dört tekerlekten çekişli bir versiyonu da bulunuyor. Yalnızca gerektiğinde otomatik olarak devreye giren bu ek elektrik motoru, 43 beygir gücüne kadar bir artış sağlıyor. Toyota, hızlanma sisteminin daha doğrusal ve kontrol edilebilir olduğunu, araç hızının ise “daha sezgisel ve doğal bir sürüş deneyimi sağlamak” için motor devirleriyle çok daha iyi eşleştiğini iddia ediyor.

sahip olan, dört tekerlekten çekişli bir da bulunuyor. Yalnızca gerektiğinde otomatik olarak devreye giren bu ek elektrik motoru, kadar bir artış sağlıyor. Toyota, hızlanma sisteminin daha ve olduğunu, araç hızının ise “daha sezgisel ve sağlamak” için motor devirleriyle iyi eşleştiğini iddia ediyor. Aracın diğer pazarlardaki modellerinde 7 inçlik bir ekran bulunurken, Avrupa’ya özgü modelinde 12,3 inç dijital kokpit ve 10,5 inç dokunmatik ekranı barındıran bir gösterge paneline sahip olacak. Şirket, araçla birlikte akıllı bağlantılı özelliği uygulamasını da duyurdu. Toyota’nın “MyT” adlı uygulaması, ağ bağlantılı hizmetleri ile sürüş stili, araç konumu, sesli asistan ve güncel trafik bilgileri gibi özellikleri kullanıcılarına sunuyor.

Aktif ailelere yönelik, orta boy SUV olarak C-HR ve RAV4’ün arasına yerleşecek yeni Toyota Corolla'nın İngiltere’deki satışına sonbahardan itibaren başlanacağı duyurulurken, Avrupa’daki bayilere ne zaman geleceği henüz netleşmedi. Yeni modelin fiyatlandırması ise açıklanmadı ancak C-HR ve RAV4 modelleri arasında yer alacağı için 30.000 Euro (Yaklaşık 460.000 ₺) civarında olacağı düşünülüyor.

2022 Toyota Corolla Cross’tan Fotoğraflar