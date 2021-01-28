Toyota, geçtiğimiz yıl otomobil satışlarında Alman devi WV'yi geride bırakarak dünyanın bir numaralı otomobil şirketi haline geldi. Toyota bu unvana en son 5 yıl önce erişebilmişti.

2020'de koronavirüs salgını tüm sektörleri etkilediği gibi otomobil sektörünü de fazlasıyla etkiledi. Otomobil devleri hem üretim hem de satış aşamasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak bazı otomobil üreticileri, salgından diğerlerine oranla daha az etkilendi. Yılın sona ermesiyle paylaşılan verilere göre bu üreticilerin başında Toyota var.

Toyota yeni yaptığı bir açıklamada 2020'de otomobil satışlarında yüzde 11.3'lük bir düşüş yaşadığını açıkladı. Bu düşüş oranı ile şirketin gerçekleştirdiği toplam otomobil satışı 9.53 milyon oldu. Alman devi Volkswagen ise aynı süreçte otomobil satışlarında yüzde 15.2'lik bir düşüş yaşadı ve 9.3 milyonluk bir satış gerçekleştirdi.

Asya pazarının salgından daha az etkilenmesi, Toyota'nın şansı oldu:

Aslında her iki otomobil devinin de bu zorlu süreçte satışlarında düşüş yaşadığını görüyoruz ancak Toyota, özellikle Asya pazarının salgından daha az etkilenmesinin avantajlarından yararlanarak zirveye yerleşmeyi başarmış görünüyor.

Ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD'de satış gerçekleştiren Volkswagen ise daha sert bir düşüş yaşamış durumda. Bunun sebebi de tahmin edeceğiniz üzere salgının negatif etkilerinin bu bölgelerde çok daha etkili olmuş olması.

"Önceliğimiz hizmet":

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Toyota sözcüsü, önceliklerinin hizmet olduğunu vurgulayarak 'Odak noktamızda sıralamamamızın ne olacağı değil, müşterilerimize sunacağımız hizmet var' ifadelerini kullandı.

Otomobil sektöründe ilk değerlendirdiğimiz nokta satış olsa da, şu an tüm otomobil üreticilerinin daha öncelikli bir yarışı var; artan elektrikli otomobil talebini karşılayabilmek. Toyota ve Volkswagen gibi şirketler, 2021'de bu noktada daha fazla adım atarak özellikle Çin'de meydana gelen talebi karşılamak için çalışıyor.