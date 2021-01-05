Toyota Supra, Kurşun Geçirmez Bir Canavara Dönüştürüldü

Dijital otomobil tasarımcısı Ted Li, 5. nesil Toyota Supra için 3 yeni body kit tasarladı. Son derece asi ve vahşi bir görünüme sahip olan yeni kitler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Spor araba denilince akla ilk gelen kült modellerden birisi Toyota Supra olur. Türkiye’de olduğu gibi Supra’nın dünya çapında da çok büyük bir hayran kitlesi bulunuyor ve birbirinden yetenekli tasarımcılar, Supra body kitleri üzerinde baş döndürücü çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Dijital otomobil tasarımcısı Ted Li, Supra’nın beşinci nesil versiyonunda Batman filmlerini aratmayacak yeni tasarımlara imza attı. Supra’lara gerçekten de büyük bir ilgisi bulunan Li’nin 3 farklı tasarımı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve tasarımlar Batmobile ve Elon Musk’ın Cybertruck otomobiline benzetildi.

Kitlerden bir tanesi, tamamen kurşun geçirmez olacak şekilde tasarlanmış

Li, 3 farklı tasarımı da Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Cyber Supra adı verilen ilk body kit, tamamen kurşun geçirmez zırhlı bir kamyonet olarak karşımıza çıkıyor. Asfalta yakın bir şekilde görmeye alışkın olduğumuz Supra’nın bu yeni hali, son derece asi bir görünüme sahip ve Li, tasarımda Karlmann King adlı SUV’den esinlendiğini belirtmiş. Li, elbette sportif görünümü sevenleri de düşünmüş ve diğer body kitinde yere daha yakın, ancak yine de tank görünümünü koruyan bir Supra tasarlamış.

Li’nin son olarak paylaştığı bodyt kitinde de yine yerden yüksek, Off-Road tarzında bir Supra ile karşılaşıyoruz ancak tasarımın bu sefer zırhlı modele göre daha sade tutulduğu belli oluyor. Li, body kitleriyle birlikte aracın donanımı hakkında bir değişiklik yapıp yapmadığını açıklamadı, ancak yeni body kitler gerçek hayata uyarlanırsa, bu Supra'lar 335 beygir güce sahip olacak.