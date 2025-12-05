Toyota Aklınızdaki "Toyota" Algısını Tamamen Değiştirecek Süper Spor Otomobilini Tanıttı

Toyota, yeni spor otomobili GR GT'yi tanıttı. Çift turbolu V8 motordan güç alan otomobil, sokaklara inebilecek şekilde dizayn edildi. Oldukça şık bir görünüşe sahip olan GR GT'nin çıkış tarihi ise şimdilik belli değil.

Japon otomobil devi Toyota'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "GR GT" olarak isimlendirdiği yeni spor otomobilini tanıttı. Şirketin açıklamasına göre GR GT, yüksek performansına rağmen sokaklarda da kullanılabilecek. Gelin hep birlikte Toyota'nın yeni spor otomobiline yakından bakalım.

Toyota GR GT, gerçekten de eşsiz bir tasarıma sahip. Otomobilin ön kısmındaki LED destekli farlar, havalandırma çıkışları ve oldukça iri bir ızgara ile donatıldı. Gövdeye gömülü kapı kolları, özel body kit ve tam alüminyum şasi, otomobilin öne çıkan özellikleri arasında. Bu arada; Toyota GR GT'de kullanılan şasinin Toyota için bir ilk olduğunu söyleyelim.

Karşınızda Toyota GR GT!

Toyota'nın yeni spor otomobili, iç mekânıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor. Bu bağlamda; kırmızı rengin ön plana çıkarıldığı kabinde sportif bir direksiyon ile tam dijital gösterge ekranı bizi karşılıyor. Orta konsolda ise nispeten küçük bir bilgi-eğlence ekranı ile fiziksel butonlar görüyoruz. Öte yandan; burada kullanılan karbon fiber malzemelerle Toyota GR GT'nin hafifletilmesi amaçlanmış ki firma bu noktada gayet iyi iş çıkartmış durumda. Yapılan resmî açıklamaya göre GR GT, devasa cüssesine rağmen 1.758 kilogram ağırlığında.

Gelelim kaput altına. Toyota GR GT, çift turbolu V8 motordan güç alıyor. Bu motor, 640 beygir gücü ve 850 Nm tork üretiyor. Sekiz ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirilen otomobil, tahmin edebileceğiniz üzere performanstan ödün vermeyecek.

Toyota, GR GT'nin çıkış tarihi, fiyatı ve satışa çıkacağı pazarlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak böyle bir spor otomobilin maliyet açısından cep yakacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakalım Toyota GR GT, bundan yıllar sonra tarihe geçen bir spor otomobil hâline gelecek mi...