Tasarım dediğimiz zaman akla gelen ilk firmalardan biri şüphesiz Pininfarina. Ve Pinanfarina dediğimizde de akla gelen ilk otomobil Ferrari…

Maserati, Alfa Romeo gibi pek çok firmayla çalışan Pininfarina, 94 yıllık tarihinde adından en çok Ferrari tasarımlarıyla bahsettirdi.

Aslında bu duruma çok da şaşırmıyoruz. Çünkü Pininfarina ve Ferrari işbirliğinden öyle modeller doğmuş ki, hayran olmamak elde değil. Gelin şimdi her biri ikonikleşen bu Ferrari modellerine bir göz atalım.

1964-1968 arasında üretilen, Ferrari'nin 3.3 litrelik V12 motorlu canavarı: Ferrari 275 GTB

1968-1973 yılları arasında üretilmiş, ismini Ferrari'nin 1967 Daytona 24 Saat Yarışları'ndaki zaferinden alan efsane: Ferrari Daytona

4.4 litrelik V12 motora sahip Daytona, 352 beygir gücündeydi.

Özellikle yan ızgaraları ile hafızalara kazınan: Ferrari Testarossa

4.9 litrelik V12 motora sahip Testarossa, 390 beygir gücündeydi.

85 yıllık Ferrari’nin belki de en ikonik modeli: F40

İlk defa 1987 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan F40, İtalyan üreticinin 40. yıl dönümünü kutlamak için tasarlanmıştı. Sadece 1311 adet üretilen F40, 2.9 litrelik çift turbo V8 motora sahipti ve bu motor 478 beygir üretiyordu.

Ferrari’nin 50. yılına özel olarak üretilen: F50

1995 ve 1997 arasında geliştirilen F50’den sadece 349 adet üretildi. F50’nin 4.7 litrelik V12 motoru, 520 beygir gücü üretebiliyordu.

Adını kurucusundan alan, 6.0 litrelik V12 motorlu: Ferrari Enzo

660 beygir gücündeki Enzo, Ferrari'nin F1 teknolojisini yol araçlarında uyguladığı ikonik modellerden biriydi.

Pininfarina'nın tasarladığı Ferrari modellerine göz attık.

Peki listedekiler arasında sizin en beğendiğiniz model hangisi?

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