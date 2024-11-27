Bugünkü içeriğimizde 21 yıl önce piyasaya sürülen ancak adını çoktan unutulmaz arabalar arasına yazdıran BMW E60’ı yeniden hatırlayacağız. Hazırsanız başlayalım.

Gözünüzün önünde BMW modellerini canlandırın destek, muhakkak E60’da orada yerini alır. Çünkü E60 serisi, özellikleri ve tasarımıyla adını ikonik otomobiller arasına çoktan yazdırmıştır.

Peki BMW’nin 2003-2010 yılları arasında ürettiği E60, bundan tam 14 yıl önce bize hangi özellikleri sunuyordu?

Bugünün bile ötesinde olan dinamik şasi teknolojisi.

E60, Aktif Direksiyon Sistemi (Active Steering) ve Dinamik Sürüş Kontrolü (Dynamic Drive Control) gibi dönemine göre oldukça yenilikçi özelliklere sahipti. Her iki sistem de sürüş dinamiklerini otomatik olarak yol şartlarına göre ayarlıyordu.

Yapay zekâ destekli iDrive.

BMW, E60 modellerinde en gelişmiş iDrive sistemlerinden birini sunuyordu. Sistem, sürücünün alışkanlıklarını öğrenebilen bir algoritmaya sahipti. Sık kullanılan radyo istasyonları, navigasyon adresleri veya klima ayarlarını hatırlayarak otomatik önerilerde bulunabiliyordu.

Run flat lastikleri standart hâle getirmişti.

BMW, E60 serisinde patlasa bile kısa mesafelerde sürüşe devam etmenizi sağlayan run flat lastikleri kullanarak otomotiv dünyasında bunu bir standart hâline getirmişti. Avantajlı bir durum gibi gözükse bile bu sistem, süspansiyonların daha sert hissedilmesine neden olduğu için eleştiri de almıştı.

Kızılötesi kamerası vardı.

BMW E60, gece görüş sistemine sahipti. Kızılötesi bir kamera ile karanlık yollarda yaya ve engelleri tespit etmenizi sağlıyordu. Ayrıca anahtarsız çalıştırma özelliğini sunan ilk BMW modellerinden de biriydi.

Efsanevi M5 versiyonu...

Eğer E60'tan bahsediyorsak M5 versiyonundan bahsetmemek olmaz. E60 M5, 5.0 litrelik V10 motoruyla tam bir mühendislik harikasıydı. 507 beygir gücündeki bu motor, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.7 saniyede tamamlıyordu.

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