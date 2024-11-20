12 Kasım 1933'te doğan ve geçtiğimiz eylülde vefat eden Sacco, Fiat, Ghia gibi firmalarda da çalışsa bile her zaman Mercedes’te yaptıkları ile anıldı.
Sacco, otomobil severler için yeri ayrı olan E Serisi W124’ün de yaratıcısı. Gelin şimdi bu efsanenin kaleminden çıkan tüm ikonik Mercedes modellerini inceleyelim.
1979-1991 arasında üretilen ve S Serisi'nin ikinci neslini temsil eden Mercedes-Benz W126. Aynı zamanda 818.000'den fazla adetle S Serisi'nin en çok satan jenerasyonu.
1982-1993 arasında üretilen ve "Baby Benz" olarak da anılan kompakt lüks sedan Mercedes-Benz W201.
1989-2001 arasında üretilen, V8 ve V12 motorlu roadster R129. Kendisi, Formula 1'de yarışan Mercedes-Benz araçlarının tasarımında da ilham kaynağı olmuş.
Belki de Bruno Sacco denince akla gelen ilk model… 1984-1997 arasında üretilen, tasarımı, teknolojisi ve özellikle sağlamlığıyla otomobil seven herkesin hayallerini süsleyen, Mercedes-Benz W124.
1991-1999 arasında üretilen, o dönem lüks denilince akla gelen, S Serisi'nin üçüncü nesli W140.
Sizin bu modeller arasında favoriniz hangisi?
Kaynaklar: Mercedes, CarDesignNews
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