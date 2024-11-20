Bugünkü içeriğimizde belki de otomotiv dünyasında en çok saygı gören isimlerden birini anacağız ve tasarladığı Mercedes modellerini hatırlayacağız. Tabii ki Bruno Sacco'dan bahsediyoruz...

12 Kasım 1933'te doğan ve geçtiğimiz eylülde vefat eden Sacco, Fiat, Ghia gibi firmalarda da çalışsa bile her zaman Mercedes’te yaptıkları ile anıldı.

Sacco, otomobil severler için yeri ayrı olan E Serisi W124’ün de yaratıcısı. Gelin şimdi bu efsanenin kaleminden çıkan tüm ikonik Mercedes modellerini inceleyelim.

1979-1991 arasında üretilen ve S Serisi'nin ikinci neslini temsil eden Mercedes-Benz W126. Aynı zamanda 818.000'den fazla adetle S Serisi'nin en çok satan jenerasyonu.

1982-1993 arasında üretilen ve "Baby Benz" olarak da anılan kompakt lüks sedan Mercedes-Benz W201.

1989-2001 arasında üretilen, V8 ve V12 motorlu roadster R129. Kendisi, Formula 1'de yarışan Mercedes-Benz araçlarının tasarımında da ilham kaynağı olmuş.

Belki de Bruno Sacco denince akla gelen ilk model… 1984-1997 arasında üretilen, tasarımı, teknolojisi ve özellikle sağlamlığıyla otomobil seven herkesin hayallerini süsleyen, Mercedes-Benz W124.

1991-1999 arasında üretilen, o dönem lüks denilince akla gelen, S Serisi'nin üçüncü nesli W140.

Sizin bu modeller arasında favoriniz hangisi?

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