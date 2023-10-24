Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının Eylül ayında kaç aracın trafiğe kaydolduğunu açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısının geçen ay, bir önceki aya göre düşüş gösterdiği ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz ay içinde trafiğe çıkan motorlu kara taşıtlarının sayısını açıkladı. Ayrıca hangi kategoride ne kadar aracın trafiğe kayıtlarının yapıldığı da duyuruldu. Eylül ayında trafiğe kayıt edilen kara araçlarının toplam sayısı 198 bin 740 oldu.

Trafiğe kaydedilen araçların %47,7'si motosiklet olurken, %37,1'ini ise otomobiller oluşturdu. Kaydedilen diğer araçların ise %8,8'i kamyonet, %3,7'si traktör, %1,7'si kamyon, %0,6'sı minibüs, %0,3'ü otobüs ve %0,1'i özel amaçlı taşıtlar oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aydan %15,5 daha düşük oldu

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araçların sayısı, bir önceki aya kıyasla bakıldığında genel olarak düşüş gösterdi. Traktör, özel amaçlı taşıt, minibüs kategorilerinde trafiğe kaydedilen araç sayısı artarken kamyonet, otomobil, motosiklet, otobüs ve kamyon kategorilerinde düşüş yaşandı.

Her ne kadar bir önceki aya kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı düşüş göstermiş olsa da geçen yıla kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %93,9 arttı. Her kategoride araç kayıt sayılarında artış görülürken, en yüksek artış oranı da %228,3 ile minibüs kategorisinde görüldü.

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında rekor artış

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 183 bin 745 olarak gerçekleşti. Bu araçların yarıdan fazlasını otomobiller oluştururken, onu %17,2 ile motosikletler, %15,8 ile kamyonetler, %7,7 ile traktörler, %3,4 ile kamyonlar, %0,7 ile otobüsler ve %0,3 ile özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK raporunda dikkat çeken bir başka nokta ise kaydı yapılan elektrikli araç sayısının geçen yıldan bu yana yüzdesini en çok artıran kategori olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında 4.559 adet elektrikli otomobil için trafik kaydı yapılıyken, bu rakam 2023'ün ilk 9 ayında 36 bin 710 olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl en çok gri renkli otomobiller satın alındı

TÜİK, Ocak-Eylül 2023 döneminde kaydı yapılan 694 bin 156 adet otomobilin %34,8'inin gri renkli olduğunu açıkladı. Bununla birlikte; %27,9'u beyaz, %12,3'ü mavi, %11,0'ı siyah, %7,5'i kırmızı, %2,9'u yeşil, %2,2'si turuncu, %0,6'sı sarı ve %0,5'i kahverengi renkliydi.