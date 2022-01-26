Trendyol, Çalışanlarının Maaşlarına Yaptığı Zammı Artırdı

Trendyol Express çalışanlarının yapılan zamdan şikayetçileri olmaları sonrasında başlayan eylemlerin ardından Trendyol, maaşlardaki zam oranını artırdı. Paylaşılan açıklamaya göre zam oranı, %38,8 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz gün, Trendyol Express’te çalışanlara yapılan zammın açıklanmasıyla büyük bir eylem başladı. Trendyol Express çalışanları, yeni yılda maaşlarına yapıldığını söyledikleri %11’lik zammı yetersiz bularak kontak kapatma eylemlerine başladı. O eylemlerin ardından bugün, eylemi sonlandıracak haberler geldi.

Trendyol çalışanları tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol, %11 olarak belirlenen zam miktarını %38,8’e yükseltmek konusunda çalışanlarıyla anlaştı. Çalışanların ardından Trendyol da yazılı bir açıklama paylaştı.

Trendyol tarafından paylaşılan açıklama:

"Sahibi oldukları ticari işletmeleri aracılığıyla, şirketimizle imzaladıkları taşıma sözleşmeleri kapsamında, kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunan iş ortaklarımızla ilgili oluşan gündeme ilişkin açıklamamız aşağıda yer almaktadır.

Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki, mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; “iş ortağı destek paketleriyle” de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.

2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır.

Mevcut iddialarda ise, sadece “iş ortağı destek paketleri” ‘nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Trendyol tüm iş ortaklarının memnuniyetini her şeyin önüne koyan bir şirkettir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla sunarız."

Dün BloombergHT tarafından hazırlanan haberde Trendyol kaynaklarının, sözleşme imzalanıp araçlarıyla kendi hesabına çalışanlarla minimum 1 yıllık sözleşme yapıldığına dikkat çektiği, bu grubun hakedişlerine yüzde 22 zam yapıldığını açıkladıkları belirtilmişti. Ayrıca kaynaklar, tartışmalara neden olan zammın sadece araçlarıyla dağıtım yapanları kapsadığını belirtmişti.

Kendi araçlarıyla 1 yıl sözleşmeli olarak dağıtım yapan çalışanlar, paket başına ücret 4 TL'in biraz altındayken 4.72 TL+KDV'ye çıkarıldığını, yüzde 11 oranında yapılan zammı yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdi.