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Insta360’tan Efsane Cuma Fırsatı: Yeni X6 ve Luna Ultra İlk Kez İndirimde!

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Insta360, Efsane Cuma kampanyası kapsamında seçili kamera ve aksesuarlarda %40'a varan indirimler sunuyor.

Insta360’tan Efsane Cuma Fırsatı: Yeni X6 ve Luna Ultra İlk Kez İndirimde!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Insta360, 2026 Efsane Cuma (Black Friday) kampanyası kapsamında Türkiye’deki kullanıcılar için seçili kamera ve aksesuarlarda %40’a varan indirimler sunuyor.

8–28 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, markanın en yeni modelleri Insta360 X6 ve Insta360 Luna Ultra Creator Bundle da ilk kez indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor.

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Insta360’tan Efsane Cuma Fırsatı: Yeni X6 ve Luna Ultra İlk Kez İndirimde!
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Yeni modeller ilk kez indirimde

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Genel kampanya 28 Kasım’a kadar devam etse de Insta360’ın yeni nesil modelleri için indirim süresi daha kısa tutulmuş durumda.

Insta360 X6 (Standard Bundle) ve Insta360 Luna Ultra (Creator Bundle), yalnızca 8–19 Kasım 2026 tarihleri arasında %10 indirim fırsatıyla satın alınabilecek. Ayrıca her iki ürünün de yıl sonundaki Noel kampanyasına dâhil edilmeyeceği belirtiliyor.

  • Insta360 X6: 360° kamerada altıncı nesil amiral gemisi olan X6, 8K 50fps’e kadar 360° çekim, konuyu takip ederek 4K standart video kaydı ve tek lensli aksiyon kamerası modunda 5K 60fps çekim sunuyor. Önceki nesil X5’e kıyasla %33 daha geniş sensör alanına sahip çift Sony 1/1,1 inç kare sensörüyle düşük ışıkta daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Yapay zekâ destekli AI Director özelliği ise cihaz şarj olurken bile görüntüleri analiz edip hazır videolar oluşturabiliyor.
  • Insta360 Luna Ultra: Leica iş birliğiyle geliştirilen çift lensli 8K el tipi gimbal kamera, Leica Summicron lensi, 1 inç sensörü ve özel telefoto kamerayı bir araya getiriyor. Çıkarılabilir 2 inç OLED ekranı sayesinde uzaktan kontrol imkânı sunan cihaz, 15 kata kadar zoom desteğine (isteğe bağlı Ultra Telephoto Lens ile 22,5 kata kadar) sahip.

Efsane Cuma kampanyasındaki tüm indirimler

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8–28 Kasım tarihleri arasında Insta360'ın resmî web sitesi ve Türkiye’deki yetkili satış kanallarında (Hepsiburada dâhil) geçerli olacak ana kampanya indirimleri ise şöyle:

  • Insta360 Conference serisi (Standard Bundle): %40’a varan indirim
  • Insta360 Flow serisi (Standard Bundle): %28’e varan indirim
  • Insta360 X5 (Standard Bundle): %25 indirim
  • Insta360 X4 Air (Standard Bundle): %22 indirim
  • Insta360 GO Ultra (Standard Bundle): %20 indirim
  • Insta360 Ace Pro 2 (Standard Bundle): %15 indirim
  • Insta360 X6 (Standard Bundle): %10 indirim (Yalnızca 8–19 Kasım)
  • Insta360 Luna Ultra (Creator Bundle): %10 indirim (Yalnızca 8–19 Kasım)

Ekipmanını yenilemek veya 360° çekim dünyasına adım atmak isteyen kullanıcılar için kampanya 28 Kasım’a kadar devam edecek ancak X6 veya Luna Ultra modellerini hedefleyenlerin 19 Kasım tarihini kaçırmaması gerekiyor.

Insta360 kullanıcıları için Türkiye topluluğu

Insta360 kameralarına ilgi duyan veya hâlihazırda bu kameralardan birini kullanan kişiler, Insta360 Türkiye topluluğuna katılarak diğer kullanıcılarla bir araya gelebilir. Ürün deneyimlerinin paylaşılabileceği toplulukta çekilişler, ürün tartışmaları, etkinlikler ve farklı kullanıcı avantajlarının da hayata geçirilmesi planlanıyor.

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