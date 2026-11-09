Tim Cook İstanbul'da! İşte Geliş Sebebi

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, İstanbul'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Kapalıçarşı ve Bağdat Caddesi mağazasını gezdi.

Apple'ın eski CEO'su ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, İstanbul'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Ziyareti kapsamında şehrin simge noktalarından Kapalıçarşı'yı gezen Cook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kapalıçarşı'dan dikkat çeken paylaşım

İçerik üreticisi Cem Başak ile birlikte Kapalıçarşı'da objektiflere yansıyan Tim Cook, X hesabı üzerinden görüntülerini paylaştı.

Cook paylaşımında, İstanbul'un manzarasına hayran kaldığını belirterek, "Merhaba İstanbul! Bu sabah yetenekli içerik üreticisi Cem Başak ile birlikte Kapalıçarşı'dan ne muhteşem bir manzara! Bu olağanüstü ülkeyi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum!" ifadelerine yer verdi.

Cook'un İstanbul programındaki bir diğer durak ise Apple'ın Bağdat Caddesi'ndeki mağazası oldu. Burada Türk moda markası Les Benjamins'in kurucusu Bünyamin Aydın ile bir araya gelen Cook, "From Earth to Sky" (Yerden Göğe) etkinliğine katıldı. Etkinlikte Aydın'ın Kapadokya'da düzenlediği defilenin perde arkası ve tasarım sürecinde Apple ürünlerinin rolü konuşulurken, müzisyen VEYasin de performansıyla geceye renk kattı.