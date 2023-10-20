Trendyol'daki Filistin temalı ürünlerin satıştan kaldırılması, platformun sosyal medya linci yemesine neden oldu. Trendyol, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformları arasında yer alan Trendyol, büyük bir sosyal medya lincine maruz kaldı. Trendyol, yaşananlar üzerine açıklama yaptı ancak bu açıklamanın kullanıcılar karşısında nasıl kabul göreceği şimdilik net değil. Gelin hep birlikte yaşananlara bakalım.

Özellikle de X'te (eski adıyla Twitter) yayılmaya başlayan iddialara göre Trendyol, platformdaki Filistin temalı ürünleri kaldırdı. Bazı kaynaklara göre bu durum tek taraflı da değildi. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda hem İsrail hem de Filistin temalı ürünlerin, "tarafsızlık" adına platformdan kaldırıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Trendyol yetkilileri ise yaşananları kabul etti. Ancak ürünlerin kaldırılmasının nedeni, kasıtlı değildi.

Ürünlerin kaldırılması üzerine gelen tepkiler:

Trendyol'un konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.



Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.



Türkiye'nin Trendyol'u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.