Trendyol Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye'nin ilk decacorn'u olmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, Trendyol'un 1 milyar dolarlık yatırım beklerken 6 milyar dolar yatırım aldığını ve çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Üstelik Çetin'in açıklamalarına göre Trendyol, 3-4 yıl içerisinde halka arz olabilir.

Geçtiğimiz günlerde 16,5 milyar dolarlık rekor değerlemesi ile Türkiye'nin ilk decacorn'u olan Trendyol'un Başkanı Çağlayan Çetin, yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bloomberg HT'nin programında konuşan Çetin, Trendyol'un orta vadede halka arz edilebileceğini açıkladı. Bu halka arz, iyi yönetilirse Trendyol'un gücüne güç katabilir.

Trendyol'un hisselerinin çok büyük bir bölümü, Çinli e-ticaret devi Alibaba'ya ait. Ayrıca Katar Varlık Fonu, SoftBank Vision Fund 2, General Atlantic, ADQ ve Princeville Capital gibi kurumların da hisse sahibi olduğu şirket, halka arz edilirse yeni bir ortağa daha kavuşmuş olacak. Bu ortak da elbette halk olacak. Ancak bu süreç için biraz daha zamana ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Çağlayan Çetin, Trendyol'un 3-4 yıl sonra halka arz edilebileceğini söylüyor. Bu noktada bir de detay veren Çetin, Avrupa'da halka açık olmayan en büyük 3. teknoloji şirketi olduklarını belirtti.

1 milyar dolarlık yatırım beklentisi, 6 milyar dolara ulaştı

Çağlayan Çetin tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, ilk etapta yalnızca 1 milyar dolarlık yatırım arayışına girmiş. Ancak Türkiye'de büyük ilgi gördüklerini söyleyen Çetin, yatırımların 6 milyar dolara kadar ulaştığını ifade ediyor. İşte bu gibi kazanımlar, Trendyol'un Türkiye'den dünyaya açılmasını sağlamış.

Trendyol Başkanı Çetin, parayı görüp çalışmaları durdurmayacaklarını da açık açık belirtiyor. Türkiye'ye yabancı sermaye getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Çetin, e-ihracat konusunda da çalıştıklarını ve Trendyol'u e-ihracatta Türkiye'nin bir numarası haline getirdiklerini duyurdu.