Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırımlarla birlikte değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Demet Mutlu'nun kurucusu olduğu şirket, böylelikle Türkiye'nin ilk decacornu olmayı başardı.

Ülkemizin önde gelen e-ticaret sitesi Trendyol, son 3 yılda değerini neredeyse 15'e katlayarak Türkiye'nin ilk decacorn şirketi oldu. Geçtiğimiz günlerde Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleştirilen yeni yatırım turuna yeni isimler eklendi ve Trendyol, yeni değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı.

Trendyol'a yatırım yapan şirketlerin arasında, Katar Varlık Fonu, Princeville Capital ve ADQ gibi isimler yer aldı. Doğrudan ve dolaylı yoldan bünyesinde 1,1 milyon kişi istihdam eden Trendyol, yeni yatırımlarla birlikte Türkiye'nin ilk decacorn seviyesine ulaşan şirketi oldu.

Trendyol, son üç yılda değerlemesini 1 milyar dolardan 16,5 milyar dolara çıkardı

Bildiğiniz üzere girişimcilik ekosistemi doğrultusunda şirketlerin yatırım değerlerine göre verilen üç farklı isim bulunuyor; unicorn, decacorn ve hectocorn. Unicorn, tıpkı Getir ve Peak Games gibi değerlemesi 1 milyar doları geçen şirketler için, decacorn da Epic Games gibi değerlemesi 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılıyor. Şu anda dünyada bir örneği bulunmayan ve değeri 100 milyar doları geçen şirketler için ise hectocorn ifadesi kullanılıyor.

Son birkaç yıldır sadece zirveye oynayan ve e-ticaret sektöründe öncü bir isim haline gelen Trendyol'un bundan üç yıl önceki değerlemesi sadece 1 milyar dolardı. Gittikçe gelişim gösteren şirketin en büyük yatırıcılarından biri Çin merkezli Ali Baba oldu ve Trendyol, son üç yılda değerlemesini 1 milyar dolardan 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylelikle şirket, Türkiye'nin ilk değeri 10 milyar doları geçen şirketi olarak decacorn unvanını almaya hak kazandı.

Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu, şirketin başarısı hakkında şu ifadeleri kullandı; "Bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına ülkemize ve Trendyol’un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ayrıca Trendyol’un Türkiye’den çıkan ilk “decacorn” olması da sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek. Bu yatırım Türkiye’nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak. Tutkuyla çalışan ekibimize, yüzbinlerce iş ortağımıza ve bize güvenen 30 milyonu aşkın müşterimize bu başarı yolculuğunu bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz”