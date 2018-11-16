'Ressam Amca' Olarak Tanıdığımız Bob Ross Ressam Değilmiş

Kıvırcık saçları ve hiçbir ağacı yalnız bırakmamasıyla tanıdığımız "Ressam Amca" Bob Ross'un aslında ressam olmadığı sizi de şaşırttı mı? Dahası da var.

Bob Ross'un programının adı "Resim Sevinci" idi ve hiçkimse bu ismi bilmezdi. Herkes için o "Ressam Amca" idi.

Bob Ross resim yapmayı kendi kendine öğrendikten sonra geceleri alıştırmalar yaparmış. Saçları da aslında kıvırcık olmayan Ross, kuaföre gitmeye üşendiği için perma yaptırmış ve daha sonra bu saçlar imajının bir parçası haline gelince öyle devam etmiş.

Bob Ross'un asıl mesleği ise askerlik. 18 yaşında Hava Kuvvetleri'ne giren Ross, 20 yıl boyunca orduda görev yapmış. Askerlere o kadar çok bağırmış ki bir daha bağırmamaya yemin etmiş.

Hayvanları çok seven Ross, programın çekildiği şehir olan Indiana'da bir hayvan kurtarma servisi kurarken, Orlando'daki evinin arka bahçesini de hayvan rehabilitasyon merkezine çevirmiş.

Bob Ross ayrıca yaptığı programdan hiç para almamış. Şöhrete ulaştığında bile hayatında hiçbir değişiklik yapmayan Ross, karısıyla birlikte mütevazı bir yaşam sürmeye devam etmiş.