TÜBİTAK, yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan mühendislik öğrencileri için yeni bir iş ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de yer alan ilana göre 90 kişi istihdam edilecek. İşe alınacak 90 kişinin 55'i Ankara'da, 35'i ise Gebze'de çalışacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), kısmi süreli projeler için eleman alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilana göre göre toplamda 90 kişi istihdam edilecek. İşe alınacak kişilerin 55'i Ankara'da, 35'i ise Gebze'de çalışacak. İstihdam edilen kişilerin unvanlarıysa kısmi süreli proje personeli yani aday araştırmacı olacak.

TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinde de yer alan ilana göre bu iş için, deneyimli olunmasına gerek yok. Hatta kurum, az sonra paylaşacağımız bölümlerden birinde okuyan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin istihdam edileceğini söylüyor. Böylelikle mezun olma aşamasında olan üniversite öğrencileri için iyi bir fırsat sunulmuş olacak.

Hangi bölümlerden başvuru yapılabilecek?

TÜBİTAK'ın paylaştığı ilana göre;

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Sistem Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

bölümlerinde okuyan öğrenciler, söz konusu iş ilanına başvuru yapabilecekler. Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu ilana başvurabilmek için; 4. sınıf ya da 3. sınıf ikinci dönem öğrencisi olmanız gerekiyor.

Başvurular nasıl olacak?

Kurum tarafından açılan bu ve bunun gibi iş ilanlarına başvuru yapabilmek için, "TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi"ne üye olmanız gerekiyor. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğiniz sistemdeki "Kayıt Ol" butonuna tıkladıktan sonra, sizden istenen bilgileri girerek kaydınızı tamamlamanız gerekmekte. Bu işlemin ardından hesabınıza giriş yapıp, yayında olan ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, söz konusu iş ilanının resmi metnine ulaşmak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Aday araştırmacı ilanının paylaşıldığı bilgilendirme sayfasına ulaşmak için de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.