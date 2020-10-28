Tüm Birinci Taraf Xbox Oyunları PC'ye Gelecek

Yeni bir röportaj veren Xbox patronu Phil Spencer, tüm birinci taraf Xbox oyunlarının PC'ye de geleceğini açıkladı. Ayrıca Spencer'a göre Xbox ekosisteminde oturum açtığınız sürece oyunu hangi cihazdan oynarsanız oynayın 'Xbox' oynamış oluyorsunuz.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, yalnızca birkaç hafta sonra önümüzdeki birkaç yıl boyunca referans oyun donanımlarından biri olacak Xbox Series X’i oyunseverlerle buluşturacak. Bu nedenle hem Microsoft hem de Xbox, yeni oyunları ve oyun dünyasının gidişatı hakkında sürekli olarak yeni açıklamalarda bulunuyor.

Kısa süre önce Gamereactor ile yeni bir röportaj gerçekleştiren Xbox patronu Phil Spencer, PC oyuncularını sevindiren, Xbox oyuncularının kafasında ise koca bir “Neden?” sorusu oluşturan açıklamalarda bulundu. Spencer tarafından yapılan açıklamalara göre Microsoft, Xbox için geliştirilen bütün oyunları PC için de yayınlayacak.

Bu, yer yer oyun konsollarından bile daha güçlü bir donanıma sahip olan PC oyuncuları için sevindirici bir haber gibi görünse de pek çok konsol oyuncusu “O halde neden bir Xbox Series X/S satın alayım?” diye sorabilir. Xbox patronu bu soruya, “Xbox’ta oyun oynamak” deyimine nasıl baktıklarını açıklayarak yanıt veriyor.

Phil Spencer’a göre Xbox’ta oyun oynamak, yalnızca bir Xbox oyun konsolunda oyun oynamak anlamına gelmiyor. Spencer’a göre Xbox/Microsoft ekosisteminde oturum açan ve birinci ya da üçüncü taraf oyunlar oynayan herkes; ister Android telefonunda, ister Nintendo Switch’te ister PC’de olsun Xbox’ta oyun oynamış oluyor.

Anlaşılan o ki Microsoft; yeni nesil konsol savaşlarında Sony’e karşı kaç adet Xbox Series X sattığıyla değil, ekosisteminde kaç adet oyuncu olduğuyla övünecek. Şirketin elinde hem on milyonlarca satması muhtemel Xbox hem de 1 milyardan fazla cihazda kullanılan Windows 10 olduğunu düşünürsek oyun platformunu Xbox’ta sıkıştırmak yerine tüm Microsoft ekosistemine yaymasının yanlış bir tercih olacağını söylemek zor.

Phil Spencer, açıklamalarında oyunlarının Microsoft Store ile sınırlı kalmayacağını da belirtti. PC oyuncuları, Microsoft imzalı birinci taraf Xbox oyunlarını dünyanın en popüler oyun mağazası olan Steam üzerinden de satın alabilecekler. Microsoft’un oyunculara sunmuş olduğu bu ‘özgürlüğün’ oyun satışlarına pozitif bir etkisinin olacağı su götürmez bir gerçek.