Küresel ölçekte hizmet veren markaların karşılaştığı en büyük problemlerden biri şüphesiz ki kültürel farklılıklar. E hal böyle olunca markalar, ürünlerini bulundukları ülkelere göre adapte etmek durumunda kalabiliyor. Peki ya Türk markaları bu konuda ne yapıyor?

Markaların farklı ülkelere adaptasyonu bazen isim değişikliği bazense o ülkenin kültürüne uygun olacak yeni ürünler üretmek gibi şekillerde kendini gösteriyor. İsim değişiklikleri, bir kelimenin bazen yabancı bir dilde istenmeyen bir anlama gelmesi ya da istenmeyen bir çağrışım yapması sebebiyle; farklı ürünlerin üretilmesiyse, bulunulan ülkedeki tüketim alışkanlıklarına uygun ürünler geliştirmek ve bu pastadan bir pay almak amacıyla yapılıyor.

Dubai seyahatim esnasında market gezerken ülkemizin ünlü markası Ülker’in farklı ürünlerine rastlayınca Webtekno olarak bu konuyu ele alalım dedik. Ülker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde sattığı farklı ürünlere göz atarak listemize başlayalım.

Ülker, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Türkiye’den farklı olarak susamlı ve kahveli yuvarlak bisküvi çeşitleri sunmakta.

Çay bisküvisi olarak sunulan bu ürünse pötibör bisküvinin bir çeşidi olsa gerek.

Markette rastladıklarımıza ek olarak yine Ülker’in ürettiği bu hurma dolgulu bisküvinin de Arap ülkelerinde satıldığını görüyoruz.

Ülker Tempo da ülkemizde olmayan ve Arap ülkelerindeki raflarda yer alan bir ürün.

Yine Ülker tarafından üretilen Marie isimli bu bisküviyse Arap ülkelerinde satılmakta.

Eti Wanted’ın çoklu paketiyse Orta Doğu ve Afrika bölgelerine ek olarak Asya bölgelerinde satılmakta.

Eti Kombo'nun Tutku benzeri bir çeşidiyse Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde satılıyor.

Ülkemizden farklı olarak Gürcistan’da Albeni’nin tablet çikolatası satılıyor.

Rusya ve Gürcistan’daysa Ülker Luna isimli bu gofreti bulmak mümkün.

Peki ya isim farklılıkları? Asya bölgesindeki ülkelerde Eti Hoşbeş, Wafe Up ismini kullanıyor.

Eti Browni ve çikolata grubu ürünleri, Türkiye dışındaki ülkelerde Adicto ismiyle raflarda yer alıyor.

Bizde Wanted Bumba ismiyle satılan çikolata, başka ülkelerde Wanted Pops olarak satılmakta.

Ülker’in 9 Kat Tat olarak bildiğimiz gofretleriyse yurt dışında Ülker Deluxe olarak satılmakta.

Eti Karam Gurme’yse Arap ülkelerinde Leil Gourmet ismiyle satılıyor.

Eti Karam, Balkanlar'da Dare ismini kullanıyor.

Eti Burçak’sa Arap ülkelerinde Whola Digestive ismiyle satılmakta.

Gördüğümüz üzere küresel ölçekte başarılı olmanın yolu, hizmet verilen ülkenin kültürünü iyi tanımak ve bu kültüre uygun ürünler sunmaktan geçiyor.

Küresel olarak hizmet veren markalarımız da bunun farkında olacaklar ki bulundukları ülkelerin kültürlerini dikkate alarak yeni ürünler üretiyorlar ya da ürünleri üzerinde bazı değişiklikler yapıyorlar. Peki ya sizlerin keşke bizde de olsa dediğiniz ürün hangisi oldu?