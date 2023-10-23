Türk Abur Cubur Markalarının Yurt Dışındaki Ürünleri Nasıl Görünüyor? Bizde Olmayan Hangi Çeşitleri Var?

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Küresel ölçekte hizmet veren markaların karşılaştığı en büyük problemlerden biri şüphesiz ki kültürel farklılıklar. E hal böyle olunca markalar, ürünlerini bulundukları ülkelere göre adapte etmek durumunda kalabiliyor. Peki ya Türk markaları bu konuda ne yapıyor?

Markaların farklı ülkelere adaptasyonu bazen isim değişikliği bazense o ülkenin kültürüne uygun olacak yeni ürünler üretmek gibi şekillerde kendini gösteriyor. İsim değişiklikleri, bir kelimenin bazen yabancı bir dilde istenmeyen bir anlama gelmesi ya da istenmeyen bir çağrışım yapması sebebiyle; farklı ürünlerin üretilmesiyse, bulunulan ülkedeki tüketim alışkanlıklarına uygun ürünler geliştirmek ve bu pastadan bir pay almak amacıyla yapılıyor.

Dubai seyahatim esnasında market gezerken ülkemizin ünlü markası Ülker’in farklı ürünlerine rastlayınca Webtekno olarak bu konuyu ele alalım dedik. Ülker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde sattığı farklı ürünlere göz atarak listemize başlayalım.

Ülker, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Türkiye’den farklı olarak susamlı ve kahveli yuvarlak bisküvi çeşitleri sunmakta.

ülker bisküvi

Çay bisküvisi olarak sunulan bu ürünse pötibör bisküvinin bir çeşidi olsa gerek.

ülker teabiscuits

Markette rastladıklarımıza ek olarak yine Ülker’in ürettiği bu hurma dolgulu bisküvinin de Arap ülkelerinde satıldığını görüyoruz.

ülker date biscuits

Ülker Tempo da ülkemizde olmayan ve Arap ülkelerindeki raflarda yer alan bir ürün.

ülker tempo

Yine Ülker tarafından üretilen Marie isimli bu bisküviyse Arap ülkelerinde satılmakta.

ülker marie

Eti Wanted’ın çoklu paketiyse Orta Doğu ve Afrika bölgelerine ek olarak Asya bölgelerinde satılmakta.

wanted pops

Eti Kombo'nun Tutku benzeri bir çeşidiyse Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde satılıyor.

kombo

Ülkemizden farklı olarak Gürcistan’da Albeni’nin tablet çikolatası satılıyor.

albeni tablet çikolata

Rusya ve Gürcistan’daysa Ülker Luna isimli bu gofreti bulmak mümkün.

luna

Peki ya isim farklılıkları? Asya bölgesindeki ülkelerde Eti Hoşbeş, Wafe Up ismini kullanıyor.

wafe up

Eti Browni ve çikolata grubu ürünleri, Türkiye dışındaki ülkelerde Adicto ismiyle raflarda yer alıyor.

adicto

Bizde Wanted Bumba ismiyle satılan çikolata, başka ülkelerde Wanted Pops olarak satılmakta.

eti wanted

Ülker’in 9 Kat Tat olarak bildiğimiz gofretleriyse yurt dışında Ülker Deluxe olarak satılmakta.

ülker deluxe

Eti Karam Gurme’yse Arap ülkelerinde Leil Gourmet ismiyle satılıyor.

eti leil

Eti Karam, Balkanlar'da Dare ismini kullanıyor.

dare

Eti Burçak’sa Arap ülkelerinde Whola Digestive ismiyle satılmakta.

burçak

Gördüğümüz üzere küresel ölçekte başarılı olmanın yolu, hizmet verilen ülkenin kültürünü iyi tanımak ve bu kültüre uygun ürünler sunmaktan geçiyor.

Küresel olarak hizmet veren markalarımız da bunun farkında olacaklar ki bulundukları ülkelerin kültürlerini dikkate alarak yeni ürünler üretiyorlar ya da ürünleri üzerinde bazı değişiklikler yapıyorlar. Peki ya sizlerin keşke bizde de olsa dediğiniz ürün hangisi oldu?
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