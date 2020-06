Türk Bilim İnsanı, 400 Bin Dolarlık Araştırma Ödülü Kazandı

Harvard Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Türk bilim insanı Geylani Can, 400 bin dolarlık araştırma ödülünün sahibi oldu. 'Transatlantik Araştırma Ödülü'nü kazanan Bilim İnsanı, DNA hasarları hakkında çalışma yapacak.

Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği yarışmayı kazanmayı başaran Dr. Geylani Can, 400 bin dolar değere sahip 'Transatlantik Araştırma Ödülü'nün sahibi oldu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans ve yüksek lisans mezunu Dr. Can, Harvard Üniversitesinde Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji Bölümünde çalışmalarına devam ediyor.

İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsünde de faaliyet gösteren Can, DNA'da meydana gelen değişiklikleri çok hızlı tespit edebilecek bir yöntem keşfetti ve patent başvurusunu gerçekleştirdi. Ödülü almaya hak kazanan 4 projeden birinin mimarı olan Can, projeyle birlikte hücre bölünmesi sona ererken ortaya çıkan DNA hasarlarının nasıl tamir edildiğini izleyecek

Geylani Can, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek hedefleri bulmak için çalışmaya başladı:

Günümüzün en zorlu hastalıklarından biri olan kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek hedefleri bulmak için çalışmalarına başlayan Türk bilim insanı, 4 sene boyunca devam edecek. Birçok kişiyi heyecanlandıran bu proje, Harvard Üniversitesi ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından laboratuvar imkanları ile desteklenecek.

Yarışmanın henüz kariyerine yeni başlamış bilim insanlarını desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirten Can, binin üzerinde kişinin katılım gösterdiği bu yarışmada ödülü almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Can, yaptığı açıklamada "Kanserli hücrelerin genomunda ise çok büyük bir kaos var. Bu kaosun nasıl başladığını bu projeyle anlamaya çalışıyorum. Her şey yolunda giderken, DNA kendini çoğaltırken ne gibi bir problem oluyor da biz böyle büyük bir karmaşaya gidiyoruz. Projede bunu anlayacağız. Bunun sonucu istediğimiz sonuçlara ulaşırsak sadece kanser değil birçok hastalığın gelişimini engellemiş olacağız" şeklinde konuştu.

Bunlarla birlikte koronavirüs testi üzerinde de çalışmalarda bulunan Dr. Geylani Can, testin pazara çıkması için son bir aşama kat etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, kısa bir süre içerisinde koronavirüs teşhisi için yaptığı çalışmanın da sonuçlanacağının altını çizdi.