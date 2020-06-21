Koronavirüs Aşısı İçin İnsanlı Testlerde 2. Aşamaya Geçildi

Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Çinli bilim insanları, insanlı testlerde 2. aşamaya geçtiklerini açıkladı. Bundan sonra ise aşı üretimi için gerekli olan en geniş ölçekli aşamaya yani 3. aşamaya geçiliyor.

Dünya genelinde 188 ülke ve bölgeye yayılan, 8,8 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 464 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Çin Tıp Bilimleri Akademisi Tıbbi Biyoloji Enstitüsü’nden de bu konuda sevindiren bir bilgi geldi. Çinli araştırmacıların muhtemel koronavirüs aşısı için insanlı testlerde ikinci aşamaya başladıklarını açıkladı.

Son aşamaya bir kala

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgının hızlandığı, dünyanın yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdiği konusunda uyarıda bulunurken dünya genelinde birçok aşı insanlı testlerde farklı aşamalara gelmiş durumda. Ancak şu ana kadar dünya genelinde hiçbir aşı testinde en büyük ölçekli aşama olan son adım 3. aşama klinik testlere geçebilmiş değil ki bu aşama, aşının kullanıma sunulmadan önce geçmesi gereken bir adım.

Enstitü, bugün sosyal medya kanallarından yaptığı açıklamada, cumartesi günü deneysel çalışmalar için 2. aşama insanlı testlere başladıklarını duyurdu. 2. aşamaya geçen bu aşı, Çinli bilim insanlarının insanlı testlerini gerçekleştirdiği altı aşıdan bir tanesi konumunda bulunuyor.

2. aşamadaki testler, aşının dozunu belirleyecek ve potansiyel aşının sağlıklı insanların bağışıklık sistemini güvenli bir şekilde harekete geçirip geçirmeyeceğini değerlendirmeye devam edecek. Çin Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi Direktörü Gao Fu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 2020’nin sonlarında özel ihtiyaçları olan belli grup insanların acil durumlarda deneysel aşıları kullanabileceğini söyledi.

Çin Tıp Bilimleri Akademisi Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından yapılan bir açıklamada Çin’in gelecekteki aşı tedariklerine hazırlanması için bu sene koronavirüs aşısı üretimine özel olarak tahsis edilmiş bir tesis kullanmayı beklediklerini söyledi.