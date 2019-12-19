Türk Hava Yolları, 737 MAX Nedeniyle Boeing'e Dava Açacak

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in en büyük müşterilerinden biri olan Türk Hava Yolları, 737 MAX krizinin verdiği zarar yüzünden Boeing'e dava açmaya hazırlanıyor.

Dünya’nın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, son zamanlarda 737 MAX uçağıyla fazlasıyla gündeme gelmişti. Şirketin iki 737 MAX modeli uçağı, Endonezya ve Etiyopya’da 5 ay arayla düşmüştü ve tüm 737 MAX uçakları yere indirilmişti. 737 MAX uçaklarını yere indiren bir havayolu da Türk Hava Yolları idi.

Türk Hava Yolları, satın aldığı uçakları kullanamaması nedeniyle birçok zararla yüz yüze geldi. Bu nedenle şirket, uçaklar ile ilgili belirsizliğin sürmesi ve süreç ile ilgili nitelikli açıklamanın yapılmaması nedeniyle üretici şirket Boeing’e dava açmaya hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları, Boeing 737 MAX olaylarından zarar gördü:

Türk Hava Yolları, Boeing’in 737 MAX modelinin en büyük müşterilerinden biri. Şirket, halihazırda 75 adet 737 MAX siparişi vermiş durumda. Ancak 2019 yılı itibariyle teslim alınmış olması gereken 24 uçak, yaşanan sorunlar nedeniyle operasyonlarda değerlendirilemiyor.

Elbette bu olayın Türk Hava Yolları’na fazlasıyla ciddi olumsuz etkileri oldu . Şirket, operasyon stratejisini bu uçaklarda yaşanan sorunlar nedeniyle yeniden planlamak zorunda kaldı. Bunun yanı sıra yurt içi uçuş sayıları ve bilet ücretleri de olumsuz etkilendi.

Türk Hava Yolları’nın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada yılın ilk 11 ayında koltuk sayısında geçen seneye göre %6,7’lik azalma yaşandı. Uçak yetersizliğinden kaynaklanan bu azalma sonucunda bilet fiyatları da yukarı çekilmek durumunda kaldı.

Boeing tarafından açıklama gelmişti:

Geçtiğimiz hafta Boeing tarafından yeni bir açıklama gelmişti, ancak bu açıklama hiç de aydınlatıcı değildi. Şirket, ABD dahil birçok ülkede uçuş yasağı bulunan uçakların, havacılık otoritelerinden yeniden onay alınana kadar Ocak 2020’den itibaren üretimine ara verileceğini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık Kurumu’ndan (FAA) gelen açıklama ise Boeing’e biraz tepki gösterir gibiydi. FAA, yaptığı açıklamada 737 MAX’lerin yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmaması konusunda uyarmıştı.