Almanya'da bir mahkeme, Uber'in kiralık sürücü istihdam ederek iş yapmak için gerekli lisansa sahip olmadığına hükmetti. Kararla birlikte Almanya'nın 7 kentinde hizmet sunan şirketin faaliyetleri duracak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da faaliyetleri kısıtlanan Uber'e bir darbe de Almanya'dan geldi. Almanya'da bir mahkeme, Uber'in kiralık sürücü istihdam eden işletmeler için gerekli olan lisansa sahip olmadığına karar verdi.

2017 yılında Avrupa Adalet Divanı tarafından alınan karar gereği, Avrupa Birliği ülkelerinde özel kiralık araç şirketleri ve onların lisanslı sürücüleriyle çalışmak zorunda olan Uber, Alman mahkemesinin kararıyla birlikte Almanya'da müşterilere ulaştığı 7 kentte fiili olarak hizmet veremeyecek.

Mahkeme lisans ihlalinin yanı sıra, şirketin sevkiyat sürecine dair de sorunlar buldu. Örneğin, Uber sürücülerinin, istek işverenlerine ulaşmaksızın, uygulama yoluyla iş kabul edebilmesi bunlardan biri. Ayrıca, Alman yasalarına göre, özel kiralık araçlar yolcusunu bıraktıktan sonra firmasının ana ofisine geri dönmek zorunda.

Alman kanunlarına uyma çağrısı

Yolcunun bakış açısından bakıldığında, Uber'in hizmet sağladığı ve bu nedenle bir girişim olduğunu belirten mahkeme, şirketin Almanya'nın yolcu taşıma kanunlarına da uyması gerektiğini kaydetti.

Uber'e karşı açılan davanın sahibi Alman taksiciler birliği, yasağın geçici icrasının derhal başlaması için uğraştıklarını açıkladı. Uber, mahkeme kararına uymadığı takdirde yolculuk başına 250 bin avroya varan cezalar ödeyebilir.

Öte yandan şirketin temyiz hakkı bulunuyor. Konu hakkında açıklama yapan bir şirket sözcüsü, kararı değerlendireceklerini ve Almanya'daki hizmetlerinin devamını sağlamak için bir sonraki adıma karar vereceklerini kaydetti.

Sözcü, özel kiralık araç şirketleri ve onların profesyonel şoförleriyle çalışmaya devam ederek uzun vadede Alman şehirlerinin "gerçek partneri" olmayı taahhüt ettiklerini belirtti.

Uber, Londra'dan da darbe yemişti

Geçen Kasım ayında da Londra'nın şehir içi ulaşım işlerinden sorumlu yerel yönetim organı Transport for London (TfL), Uber'in geçiş güvenlik performanslarında eksikliklere rastlandığını söyleyerek kentte çalışması için lisansını yenilememişti.

Uber, halka arzından sonra 1,1 milyar dolar zarar ettiğini açıklamıştı.