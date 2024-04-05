Türk Telekom eSüper Lig’de 38 haftalık normal sezon sona erdi. Artık play-off turuna geçiliyor.

Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği, Trendyol Süper Lig’deki kulüplerin eFutbol takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig’in, ikinci sezonu büyük heyecana sahne oluyor.

Türk Telekom eSüper Lig’de 38 haftalık normal sezon sona erdi ve play-off’a katılmaya hak kazanan 8 takım belli oldu. Türk Telekom eSüper Lig’de 16 Nisan’da oynanacak play-off turu sonrası şampiyonun belirleneceği büyük final etkinliği de yapılan açıklamaya göre 20 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Sezonu ilk 8 sırada bitiren ve play-off’a hak kazanan takımlar:

Antalyaspor Trabzonspor Kayserispor Galatasaray Fenerbahçe İstanbul Başakşehir Samsunspor MKE Ankaragücü

Türk Telekom, bir ilke imza atarak geçtiğimiz yıl Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile Türk Telekom eSüper Lig’in hayata geçirilmesini sağlamıştı. Türk Telekom’un ana sponsorluğunu ve Tivibu Spor aracılığıyla resmi yayıncılığını üstlendiği Türk Telekom eSüper Lig’de ikinci sezon da dev rekabete sahne olacak gibi görünüyor. Trendyol Süper Lig’deki 20 kulübün eFutbol takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig’de 38 haftalık normal sezon tamamlandı.

16 Nisan’da gerçekleştirilecek play-off turundan büyük final bileti alan 4 takım, şampiyonluk için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom eSüper Lig, Galatasaray’ın şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı. Bu sezonun şampiyonu, 20 Nisan’da oynanacak büyük finalin ardından belli olacak. Play-off turu ve büyük final etkinliği Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak.