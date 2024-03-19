TFF ve Nike, milli takımın yeni formasını tanıttı. Yeni modeller, 21 Mart itibarıyla satın alınabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Nike, milli takımlar için yeni formaları duyurdu. Yeni dememize bakmayın. 1923 yılından, yani 101 yıl öncesinden ilham alınarak oluşturulmuş bu formalar. Bu dönemde Türkiye, Romanya’ya karşı ilk milli maçını oynamıştı.

Söz konusu maçta tercih edilen formamızda ise şimdiki gibi göze çarpan kırmızı bant, ilk kez yer almıştı. Yeni formada da bu mirasın devam ettirildiğini görüyoruz. bu sayede deplasman ve ev sahibi formaları alıştığımız tasarımdan pek de uzaklaşmamış oluyor. Ayrıca ekolojik açıdan da oldukça ileri seviyede bu formalar.

21 Mart 2024’ten itibaren TFF sitesinde satışta olacak.

Forma hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

“Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Formaların arka kısmında bulunan 'Türkiye' yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım ruhunu canlandırıyor ve tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor.”

Yapılan açıklamaya göre formalar, TFF’nin internet sitesinde, 21 Mart 2024’ten itibaren satışa sunulacak. Ayrıca yurt dışındakiler de 11TeamSports aracılığıyla formaya ulaşabilecek.

1924-25 Sezonu

Yapay zekâ ile hazırladığımız, ikonik bantın yer almadığı alternatif formalar ise şu şekilde:

Hem milli takımlar için hazırlanan resmî formalar hem de yapay zekâ ile hazırladığımız alternatifler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.