Türk Telekom'dan "Yüzde 70 İnternet Zammı" Açıklaması

Geçtiğimiz gün Türk Telekom'un port ücretlerine yapacağı zammın kamuoyunda tarife ücretlerine zam geleceği şeklinde yorumlanması, Türk Telekom'u açıklama yapmaya itti. Kuruluş, paylaştığı açıklamada hem olayı netleştirdi, hem de zam için gerekçe sundu.

23 Mart günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 9 Mart tarihli “Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve THK Tarife Güncellemesi” kararını yayımlamıştı. Söz konusu kararda Türk Telekom’un port ücretlerinde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren %70’e yakın zam yapma teklifi onaylanıyordu. Geçtiğimiz gün TELKODER tarafından gündeme getirilen bu haber, büyük bir infiale yol açmıştı.

Öte yandan BTK, 29 Mart tarihli yeni kararını tartışmaların sürdüğü 31 Mart tarihinde kamuoyuyla paylaştı. Bu karar, söz konusu zammın 1 Nisan’da değil, 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi şeklinde değişikliğe uğradığını gösteriyordu. Port ücretlerine gelen zamla tüm internet sağlayıcılarının belli miktarda zam yapması beklenirken, bugün Türk Telekom’dan konuyla ilgili yanlış anlaşılmalara yönelik bir açıklama geldi.

İnternet tarifelerinin zamlandığı iddiası yalanlandı:

Türk Telekom, fiyat düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada “Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında belirtilen ‘İnternete %67 zam yapıldı’ içerikli haberler ve yorumlar geçeği yansıtmamaktadır. Bu artışın; iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir.” ifadelerine yer verdi. Türk Telekom’un internet tarifelerine zam geldiği yönündeki haberleri yalanladığı, bunların tamamen sağlayıcıların kararına bağlı olduğunu belirttiği açıklaması şu şekildeydi:

“Belirtmek isteriz ki, toptan seviyedeki Port ve Transmisyon ücretlerinde Şubat 2020’den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmamıştır. Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020’den bugüne transmisyon (iletim) maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Toptan seviyede gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin perakende seviyesindeki internet ücretlerine yansıması ise tamamen ilgili internet servis sağlayıcı işletmelerin kendi stratejileri kapsamında belirlenecek olup, bu artışın; iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir.

Toptan seviyedeki hizmetler için öngörülen güncelleme teklifi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.”

TELKODER'in açıklaması, birçok basın organı tarafından zammın internet port ücretlerine geleceği net bir şekilde açıklanmadan paylaşılmıştı. Bu durum sonucunda da pek çok vatandaş ve diğer medya organları, haberleri internet tarifelerine zam geldiği şeklinde yorumlamıştı. Öte yandan bu zammın gelmesiyle birlikte Türk Telekom'un da belirttiği üzere zammın vatandaşa ne kadar yansıtılacağı, internet sağlayıcılarının kararına bağlı olacak.