BTK, Türk Telekom'un toptan tarife fiyatlarının artışına dair kabul edilen kararın yürürlüğe gireceği tarihin ertelendiğini duyurdu. Yeni açıklamaya göre %67'lik zam, 1 Nisan'da değil, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 9 Mart tarihinde Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarını yakından ilgilendiren ve fazlasıyla üzen bir karara imza attı. Kurum, Türk Telekom’un port ücretlerinde yaptığı %67’lik zammı onaylamıştı. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni fiyatlar, Türkiye’deki neredeyse tüm internet sağlayıcılarının fiyatlarına zam yapmasına neden olacaktı.

Söz konusu fiyat güncellemeleriyle birlikte Türk Telekom’un toptan tarife fiyatları büyük bir artış yaşadı. Sektörün öncü isimleri, zam kararına tepki gösterirken sosyal medya da internet fiyatlarına yansıyacak olan zamları şimdiden konuşmaya başladı. Sosyal medyada infial yaratan karar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Türk Telekom'un zam kararı ertelendi:

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Yarından itibaren yürürlüğe gireceği açıklanan ve tepki çeken yeni zamlı tarifenin yürürlüğe gireceği tarihin ertelendiği açıklandı. BTK, 29 Mart tarihli kararda aylık THK ücretlerine ilişkin alınan zam kararının 1 Nisan 2022'de değil, 1 Haziran 2022'de yürürlüğe girmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

1 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı söylenen toptan tarife ücretleri şu şekildeydi:

Türk Telekom’un devlete geçmesiyle alınan ilk karar zam kararı oldu:

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, açıklamasında şunları söyledi:

“Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı. Milyonlarca kurumsal ve bireysel aboneye hizmet sunan alternatif işletmeciler olarak alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz. Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır.”

“Hem işletmecileri hem de kullanıcıları zora sokacak”

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, konuya ilişkin şunları ifade etti:

“Bu zam hem Türk Telekom'dan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyet artışının önümüzdeki günlerde internet kullanıcılarının cebine yansıması kaçınılmaz.”

Kararın kamuoyunda yeni duyulması büyük infiale yol açmıştı: